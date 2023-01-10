Girne’de bugün bazı bölgelere yaklaşık üç saat elektrik kesilecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00-12.00 saatleri arasında Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen Köy İçi ve Dikmen Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesine elektrik verilemeyecek.

Ayrıca, Kıb-Tek Alayköy’de bugün elektrik kesintisi olacağı duyurusunda bulundu.

Kıb-tek’ten yapılan açıklamada bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında Alayköy ağıllar bölgesi ve civarına elektrik verilemeyeceği bildirildi.