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Elektrik kesintisi!

Lefkoşa ve Güzelyurt'a bağlı bazı köy ve bölgelere elektrik verilemeyecek

07 Ocak 2023 Cumartesi 09:58
Elektrik kesintisi!

Lefkoşa'ya bağlı bazı köy ve bölgelerde, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, 10:00-13:00 arasında yapılacak kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle;

“Gürpınar, Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyi”

Ayrıca, Kıb-Tek, Gürpınar, Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi’ye bugün yaklaşık üç saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Açıklamada, 10.00-13.00 saatleri arasındaki elektrik kesintisinin yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacağı belirtildi.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyuruldu.

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