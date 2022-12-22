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Elektrik kesintisi!

22 Aralık 2022 Perşembe 09:14
Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bugün İskele’de 6 saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kurum’dan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında Long Beach bölgesi tamamında ve Noyanlar Sitesi 3 ve 5’te kesinti olacak.

Ayrıca, Karaağaç, Esentepe ve Bahçeli bölgelerine bugün 09:00 ile 13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan duyuruda, kesintinin, şebekede yürütülecek bakım çalışmalarından dolayı yapılacağı belirtildi.

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