Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bugün İskele’de 6 saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kurum’dan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında Long Beach bölgesi tamamında ve Noyanlar Sitesi 3 ve 5’te kesinti olacak.

Ayrıca, Karaağaç, Esentepe ve Bahçeli bölgelerine bugün 09:00 ile 13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan duyuruda, kesintinin, şebekede yürütülecek bakım çalışmalarından dolayı yapılacağı belirtildi.