banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
Döviz Kurları (19 Aralık 2022)
Döviz Kurları (19 Aralık 2022)
Gazete Manşetleri 19 Aralık 2022
Gazete Manşetleri 19 Aralık 2022
Sahte dolarla Iphone 13 pro max alacaktı
Sahte dolarla Iphone 13 pro...
Dipkarpaz Yeşilırmak kurbanı !...
Dipkarpaz Yeşilırmak kurbanı !...
banner405
Flaş Haber
Elektrik kesintisi!
Kapat

Elektrik kesintisi!

Lefkoşa ve Mağusa’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi.

19 Aralık 2022 Pazartesi 09:23
Elektrik kesintisi!

Mağusa’da bazı bölgelere, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, bugün 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Mağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 9.00-15.00 saatleri arasında, Akova köyü, Yıldırım Köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi, Sınırüstü, Aygün ve Kuzucuk bölgelerinde elektrik kesik olacak.

Lefkoşa’da bazı bölgelere bugün 3 saat elektrik verilemeyecek

Lefkoşa’da bazı bölgelere, Yılmazköy Trafo Merkezi’nde yapılacak proje çalışması nedeniyle,  3 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın 11.00-14.00 saatleri arasında Gürpınar ve Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler, Mevlevi, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi ile Yenikent Vedat Benzinci’de elektrik kesik olacak.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz Kurları (19 Aralık 2022)
Döviz Kurları (19 Aralık 2022)
Gazete Manşetleri 19 Aralık 2022
Gazete Manşetleri 19 Aralık 2022
Sahte dolarla Iphone 13 pro max alacaktı
Sahte dolarla Iphone 13 pro max alacaktı
Dipkarpaz Yeşilırmak kurbanı !...
Dipkarpaz Yeşilırmak kurbanı !...
Başkan Harmancı: “En büyük örgütlü güç halktır”
Başkan Harmancı: “En büyük örgütlü güç halktır”
En çok Gönyeli merak ediliyor…
En çok Gönyeli merak ediliyor…
Lefkoşa'da yangın
Lefkoşa'da yangın
Dr. Akçiçek Hastanesi için yarından itibaren 11.01'den randevu alınabilecek
Dr. Akçiçek Hastanesi için yarından itibaren 11.01'den randevu alınabilecek
Alkollü sürücü evin duvarına çarptı
Alkollü sürücü evin duvarına çarptı
Lapta’da 1100 adet elektronik nargile ele geçirildi
Lapta’da 1100 adet elektronik nargile ele geçirildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim