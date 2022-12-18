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Elektrik kesintisi…

18 Aralık 2022 Pazar 23:20
Elektrik kesintisi…

Lefkoşa’da bazı bölgelere, Yılmazköy Trafo Merkezi’nde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın 3 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın 11.00-14.00 saatleri arasında Gürpınar ve Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler, Mevlevi, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi ile Yenikent Vedat Benzinci’de elektrik kesik olacak.

 

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