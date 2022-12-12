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Elektrik kesintisi…

12 Aralık 2022 Pazartesi 17:28
Elektrik kesintisi…

1- Hamitköy'ün doğu kısmında yarın bir süre elektrik kesilecek.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle saat 09.00-16.00 saatleri arasında Hamitköy'ün doğu kısmına (Ortaklar Süpermarket ve civarı, Aldora sitesi ve civarı, Mesan sitesi ve civarı, Alaska sitesi ve civarı) elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

2- Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler ve Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Bahçeşehir Üniversitesi ile Evsu Tesisleri arasında kalan tesislere yarın elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

 

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından dolayı 09.00-12.00 saatleri arasında adı geçen yerlerde elektrik kesik olacak.

 

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyuruldu.

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