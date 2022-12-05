Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Lefkoşa Yenişehir bölgesinde 7 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, kesinti saat 08.30 ile yaklaşık 16.00 arasında; Yenişehir Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki Kutay Telekom ve Deniz Plaza arasındaki bölgede uygulanacak.

2- Taşpınar’da yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacak

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Taşpınar köyüne 7 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, kesinti saat 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında olacak