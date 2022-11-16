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Elektrik kesintisi!

16 Kasım 2022 Çarşamba 09:05
Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bugün Girne’nin çeşitli bölgelerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre,  09.00-14.00 saatleri arasında yaklaşık 5 saat kesinti yapılacak bölgeler şu şekilde:

“Acapulco Hotel, Çatalköy Sanayi Sitesi, Elexus Hotel.”

09.00-15.00 saatleri arasında yaklaşık 6 saatlik kesinti yapılacak bölgeler ise şu şekilde:

“Alsancak Sahara Sitesi, Hasan Uzun Petrol Bölgesi, Merit Park Hotel, Mountain View Hotel Bölgesi, Kaya Palazzo Hotel Bölgesi, Tempo Market Bölgesi, K'oğlu İlkokulu ve K'oğlu Telefon Santrali Bölgesi, K'oğlu Kervansaray Bölgesi, Merit Park Hotel Bölgesi, Girne Çevre Yolu Batı Bölümleri, Alsancak'ın Doğusu, Yeşiltepe, Espri Hotel Bölgesi, İncesu Köyü, Ilgaz Köyü ve su pompaları, Alsancak Doğu Sahil, Çıkartma Plajı Bölgesi, Alsancak Milli Park’ın Güneyi, Ada Otel ve Güneyi, Çevre Yolu Batısı Dağ Yönü, Alsancak Lemar ve Bölgesi, Merit Crystal Cove Hotel ve Çevresi, K'oğlu Caddesi Batısı, Starling Market ve Deniz Kızı Hotel Bölgesi, Barehill Hotel, Çıkartma Plajı Batısı, Alsancak Sahil, 5. Alay ve Camelot Beach Club Bölgesi, Ak 2000 Sitesi, Lapta Oteller Bölgesi, Oteller Bölgesi Dağ Kısımı, Aytoro Mahallesi ve Lapta Polis Karakolu Bölgesi, Alsancak Mezarlık Bölgesi, Alsancak Ankara Caddesi ve Atakara Market Civarı, Alsancak Belediyesi ve Bölgesi, Green Petrol Bölgesi, Alsancak Halk Plajı Bölgesi, Lapta Huzur evi ve Gençlik Kampı Bölgesi, Alsancak'ın bir kısmı, Milos Park Sitesi, Riverside Hotel Bölgesi, Andelip ve Kavanlar Siteleri ve Civarı, Alsancak Dağ Yönü (kısmen) ile Malatya Köyü, Alsancak Güney ve Güney Batı Bölümleri, Lapta'nın bir kısmı, Yavuzlar Lisesi ile Rose Garden Tatil Köyü Bölgesi, Lapta Babil Bahçeleri Bölgesi ile Lapta Polis Karakolu Bölgesi, Merit Royal Hotel, Lapta Dağ Kısımları, Lapta Telefon Santrali'nin Dağ Yönü, Lapta Sağlık Ocağı Bölgesi, Başpınar Bölgesi, Lapita Hotel Bölgesi, Lapta'nın Batısı ve Batı Sahili, Sempati Tatil Köyü Bölgesi, Lapta Mezarlığı Bölgesi, Santa Fe Siteleri Bölgesi, Simena Hotel Bölgesi ve Su Pompaları ve Başpınar’ın doğusu”

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