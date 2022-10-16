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Lefkoşa'da olaylı gece!
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Elektrik kesintisi…

Dikkat!

16 Ekim 2022 Pazar 14:15
Elektrik kesintisi…

Ötüken çemberi ve Ötüken girişi arasındaki site 14 bölgesine yarın yaklaşık 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) orta gerilim elektrik şebekesinde yapacağı proje çalışması nedeniyle yarın söz konusu bölgede 09.00-15.30 saatleri arasında kesintiye gidileceği açıklandı.

Açıklamada, elektriğin belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği de ifade edilerek,  vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması, bölge halkının mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri almasını istendi.

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Son Güncelleme: 16.10.2022 14:21
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