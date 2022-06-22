1- Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Karaoğlanoğlu bölgesinde, “Kemal Pişmiş Caddesi, Ersin Tatar Villaları, Karaoğlanoğlu Caddesi Siba Hırdavat ve civarına” elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre kesinti 09.00 -17.00 saatleri arasında etkili olacak.

2- Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle yarın Güzelyurt Fevi Çakmak Caddesi, 20 Temmuz Sokak ve Marmara Sokak civarına 4 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 09:00-13:00 saatleri arasında olacak.

3- İskele’de Long Beach Güneyi ve İskele Belediye Halk Plajı bölgesinde, yarın yaklaşık 8 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, “23 Haziran 2022 Perşembe günü yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 17:00 saatleri arasında; Long Beach Güneyi ve İskele Belediye Halk Plaji bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur” denildi.