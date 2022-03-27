Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği tarafından yapılan açılamaya göre, yarın ( 28 Mart 2022 Pazartesi) orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy’e elektrik verilemeyecek.

Yarın ayrıca, (28 Mart 2022 Pazartesi) orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:30 saatleri arasında; Yeşiltepe köyünün güneyi ile Ilgaz köyünde de elektrik kesintisi olacak.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısı da yapıldı.