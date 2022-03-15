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Elektrik kesintisi…

Dikkat!

15 Mart 2022 Salı 17:00
Elektrik kesintisi…

Güzelyurt’ta bazı bölgelerde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-14.00 saatleri arasında Güzelyurt Ardahan Caddesi, Lale Sokak ile Şht. Arif Ruso Sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.
 

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Son Güncelleme: 15.03.2022 17:05
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