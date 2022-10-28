banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Elektrik kesintilerine dikkat!
Elektrik kesintilerine dikkat!
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Döviz Kurları (28 Ekim 2022)
Döviz Kurları (28 Ekim 2022)
Gazete Manşetleri 28 Ekim 2022
Gazete Manşetleri 28 Ekim 2022
Belinde bal arılarıyla yakalandı!
Belinde bal arılarıyla yakalandı!
banner404
Flaş Haber
Elektrik kesintilerine dikkat!
Kapat

Elektrik kesintilerine dikkat!

28 Ekim 2022 Cuma 08:59
Elektrik kesintilerine dikkat!

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ ( GİRNE İLÇESİ)

28 Ekim 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan çürük direk değişimi nedeni ile 10:00-14:00 saatleri arasında; Akdeniz ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ ( LEFKOŞA İLÇESİ)

28 Ekim 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan ağaç budama çalışması nedeniyle saat 09:00’dan yaklaşık saat 12:00’a kadar; ‘‘Haspolat Köy İçi‘‘ bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

Planlı Kesinti (LEFKOŞA İLÇESİ)


28 Ekim 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası’na elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Gazete Manşetleri 28 Ekim 2022
Gazete Manşetleri 28 Ekim 2022
Katip Demir'e bir destekde UBP Yıldırım örgüt başkanından
Katip Demir'e bir destekde UBP Yıldırım örgüt başkanından
Milli Eğitim (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete'de Yayımlandı
Milli Eğitim (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete'de Yayımlandı
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı
‘Karadeniz’e Direkt Uçuş Eylemi’
‘Karadeniz’e Direkt Uçuş Eylemi’
Mersinlik Yangınıyla İlgili Araştırma Komitesi Toplandı
Mersinlik Yangınıyla İlgili Araştırma Komitesi Toplandı
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Dikkat! Trafiğe kapalı yol
Dikkat! Trafiğe kapalı yol

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim