Elektrik kesintileri yarın da sürecek

1-)Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı’nın bir bölümü ve Zakaf bölgesine bir saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00-10.00 saatleri arasında olacak.

2-) Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Lefkoşa’da Şht. Çocuğu Arsaları doğu bölümü, Küçük Sanayi batı bölümü ve ikisi arasında kalan yol üzeri tesislere elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 09.00-13.00 saatleri arasında olacak.