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Elektrik kesintileri yarın da sürecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın yapılacak elektrik kesintilerini açıkladı..

06 Temmuz 2021 Salı 12:45
Elektrik kesintileri yarın da sürecek

1-Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Girne’nin bazı bölgelerine yarın yaklaşık üç saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 
Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, “yarın elektrik şebekesinde yapılacak direk değişimi çalışması nedeniyle 09.30 - 12.30 saatleri arasında Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve civarı bölgelerine elektrik verilemeyecektir” denildi.

2-Haspolat Kirli Sanayi’de, yarın 1 saat elektrik kesintisi uygulanacak.

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KIB-TEK’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, 08.00 ile yaklaşık 09.00 saatleri arasında; Haspolat Kirli Sanayi’nin Yusuf Çocuk Ltd girişinden olan bölümüne elektrik verilemeyecek.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.”


 

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Son Güncelleme: 06.07.2021 13:47
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