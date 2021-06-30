Elektrik kesintileri devam ediyor

1-)Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı’nın bir bölümü ve Zakaf bölgesine bir saat süreyle elektrik verilemeyecek.Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00-10.00 saatleri arasında olacak.
2-) Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Lefkoşa’da Şht. Çocuğu Arsaları doğu bölümü, Küçük Sanayi batı bölümü ve ikisi arasında kalan yol üzeri tesislere elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 09.00-13.00 saatleri arasında olacak.