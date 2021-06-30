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30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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Elektrik kesintileri devam ediyor

KIB-TEK elektrik kesintisi yapılacak bölgeleri ve hangi saatlerde kesinti yapılacağını açıkladı..

30 Haziran 2021 Çarşamba 08:45
Elektrik kesintileri devam ediyor
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1-)Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı’nın bir bölümü ve Zakaf bölgesine bir saat süreyle elektrik verilemeyecek.

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Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00-10.00 saatleri arasında olacak.

2-) Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Lefkoşa’da Şht. Çocuğu Arsaları doğu bölümü, Küçük Sanayi batı bölümü ve ikisi arasında kalan yol üzeri tesislere elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 09.00-13.00 saatleri arasında olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintileriKIBTEK
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