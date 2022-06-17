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Elektrik fiyatlarına zam geliyor...

Elektrik fiyatlarına 56.58 kuruş ile 57 kuruş arasında zam yapılıyor. Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, kurumun maliyet hesabının her 2 ayda bir yapıldığına işaret ederek, "56.58 kuruş ile 57 kuruş arasında zam yapılacak” dedi.

17 Haziran 2022 Cuma 11:49
Elektrik fiyatlarına zam geliyor...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, BRT'ye yaptığı açıklamayla zammı duyurdu.

"56-57 KURUŞ ZAM YAPILACAK"

Kıb-Tek'in 2 ayda bir maliyet hesabının yapıldığını belirten Akyiğit, "Üretim maliyetlerinde düşüş de olsa, yükselme de olsa bu durum faturalara yansıyacak. 2 ayda bir bunu yapmak zorundayız. Şu an elektrik maliyetlerimiz 3.25 TL civarında. Satış fiyatlarımız ise 2.70 TL. Kilovat başı 56-57 kuruş zam yapılacak." dedi.

"AKSA 100 MEGAVAT ÇALIŞTIRABİLİYOR"

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Aksa'nın 148 megavat gücü olmasına rağmen 100 megavatını çalıştırabildiğini anlatan Akyiğit, "antrallerden 120 megavat yerine 105-110 megavat arası üretim alınabiliyor. Herhangi bir arızaları yok. Teknecik’te 8 dizel jeneratör var. 1’i arızalı. Bu arıza tamirinin yaza yetişeceğini düşünmem. 7 dizel jeneratör 119 megavat üretim yapıyor. Ülkemizde özel şirket AKSA, toplamda 148 megavat kurulu güçten 100 megavata çalıştırabiliyor.  Aksa dahil 325 megavat üretim var.”

"TEMMUZ AYINDA ELEKTRİK İHTİYACI 360 MEGAVATA ÇIKACAK"

Sıcakların etkili olacağı aylarda içerisinde olunmasıyla ilgili de sözler sarf eden Hasan Akyiğit, temmuz ayında elektrik ihtiyacının 360 megavata çıkacağını belirtti. Akyiğit, “1 haftadır gündüz 225 megavat civarında seyreden elektrik ihtiyacı saat 20.00’den sonra gece en yüksek seviyeye çıkıyor, 235-240 megavata kadar çıkıyor. Şu anda sıkıtı yok. Temmuz ayı başında sıcakların artmasını bekliyoruz. Geçmiş yılların da ihtiyacına bakıldığında, Temmuz’da ihtiyacımız 360 megavata çıkacaktır. Şu anda bir açık vardır. Santraller açığı gidermede ilaç gibi gelecek. Bu yaz elektrik sıkıntısı yaşayacağımızı düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

"ELEKTRİK KESİNTİLERİ, ÇALIŞMALARDAN DOLAYI MEYDANA GELİYOR"

1 haftadır elektrik kesintisi olmadığına işaret eden Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Akyiğit, kesintilerin çalışmalar nedeniyle meydana geldiğini söyledi. Teknecik Elektrik Santrali'nde günlük 650-700 ton akaryakıt tüketildiğini kaydeden Akyiğit,  "3 adet 20 ton kapasite yakıt tankı var. 12 bin tondan büyük gemiler yaklaşamıyor.” dedi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, ayrıca kurumda sayaş sorunun uzun süredir devam ettiğini de belirterek, bu sorunu çözmek için çalıştıklarını da ifade etti.

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Son Güncelleme: 17.06.2022 11:55
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