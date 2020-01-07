banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111413
ALTIN
300.398
DOLAR
5.9580
STERLİN
7.8437
EURO
6.6657
Yeşilyurt'tan geçecek olan sürücülerin dikkatine!
YEŞİLYURT'TA SU TAŞKINI!
Hava durumu
HAVA DURUMU
Sürücülerin dikkatine!
Son Dakika
Taşpınar-Güzelyurt yolu kapandı
Gönyeli’de ani ölüm
ANİ ÖLÜM

Elektriğe ZAM  istemiyoruz!..

2020’ye endişeyle giren vatandaşlar elektrik tarifelerine zam yapılmasını istemiyor…

Elektriğe ZAM  istemiyoruz!..

2020’ye endişeyle giren vatandaşlar elektrik tarifelerine zam yapılmasını istemiyor…

07 Ocak 2020 Salı 09:00
Elektriğe ZAM  istemiyoruz!..

KIBRIS MANŞET - ÖZEL

Yeni yıla zam yağmuruyla başlayan Kıbrıs Türk halkı şimdi de Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra elektriğe gelmesi muhtemel zammın korkusuyla yaşıyor.

Ülke iklim şartlarından dolayı kışın ısınmak yazın serinlemek için elektriğe bağımlı olan vatandaşlar elektrik tarifelerine mevcut pahalı haline rağmen zam yapılacağı söylendiğinde çileden çıkıyor.

Kablo ile Türkiye’den elektrik getirme projesi tartışıla dursun Türkiye’deki elektrik tarifesi ile ülkemizdeki KIBTEK tarifesi arasındaki fark da dudak uçuklatan cinsten.

Türkiye ile KKTC arasındaki elektrik fiyatlarını kıyasladığımızda da acı gerçek ortaya çıkıyor.

Türkiye’de Başkent Ankara’da elektrik tedarikçisi ENERJİSA’nın günün en yoğun yani en pahalı saatlerinde uyguladığı birim fiyat 0.6769 TL iken KIBTEK’in aynı saatlerde uyguladığı birim fiyat 1,2908 TL.

Ankara’da bir tüketici en pahalı saatte 0,6796 TL birim fiyat öderken elektriğe Lefkoşa’daki bir vatandaşımız en ucuz saatte bile elektriğe 0,6528 TL ödemek zorunda kalıyor.

Şimdi vatandaşlar yetkililerden elektriğe zam yapabiliriz açıklamaları yerine elektriğe zam yapmamak için kablo ile elektrik yolunda adım attık veya şu gibi tedbirleri aldık açıklamaları bekliyor..

Kablo ile Türkiye’den elektrik getirme projesi tartışıla dursun Türkiye’deki elektrik tarifesi ile ülkemizdeki KIBTEK tarifesi arasındaki fark dudak uçuklatan cinsten.

Yeni yıla zam yağmuruyla giren Kıbrıs Türk halkı şimdi de Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra elektriğe gelmesi muhtemel zammın korkusuyla yaşıyor.

Ülke iklim şartlarından dolayı kışın ısınmak yazın serinlemek için elektriğe bağımlı olan vatandaşlar elektrik tarifelerine mevcut pahalı haline rağmen zam yapılacağı söylendiğinde çileden çıkıyor.

Türkiye ile KKTC arasındaki elektrik fiyatlarını kıyasladığımızda da araya büyük bir fark çıkıyor.

İKİ KATI FAZLA ÖDÜYORUZ

Türkiye’de Başkent Ankara’da elektrik tedarikçisi ENERJİSA’nın günün en yoğun yani en pahalı saatlerinde uyguladığı birim fiyat 0.6769 TL iken KIBTEK’in aynı saatlerde uyguladığı birim fiyat 1,2908 TL.

ENERJİSA günün en ucuz tarifesinin uygulandığı saatlerde 0,2797 TL birim fiyatı uygularken KIBTEK’de yine aynı saatlerde 0,6508 TL olarak uygulanıyor.

banner317
TÜRKİYENİN EN PAHALI TARİFESİ BİZİM EN UCUZ TARİFEMİZ

Ankara’da bir tüketici en pahalı saatte 0,6796 TL birim fiyat öderken elektriğe Lefkoşa’daki bir vatandaşımız en ucuz saatte bile 0,6528 TL ile Ankaralı kullanıcıdan daha pahalıya elektriği kullanıyor. 

GAZ YAĞI İLE ISINMAK BİLE BÜYÜK LÜKS

Ülkemizde ısınmak için büyük ölçüde klima kullanıldığı düşünülürse elektriğe olan bağımlılık da göz ardı edilemez. Yüklü elektrik faturalarıyla mücadele edemeyen vatandaşlarda odun sobasına ve tüp gaza yöneliyor. Gaz yağı ile çalışan sobalar da diğer seçeneklerden birisi. Ancak 2020’li yıllarda gaz yağı da lüks bir ısınma yoluymuş gibi ağır vergi yükünden dolayı cep yakıyor.

ZAM İSTEMİYORUZ

Şimdi vatandaşlar yetkililerden elektriğe zam yapabiliriz açıklamaları yerine elektriğe zam yapmamak için kablo ile elektrik yolunda adım attık veya şu gibi tedbirleri aldık açıklamaları bekliyor..

Anahtar Kelimeler:
KIBTEKKktcElektrik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivil itaatsizlik
Sivil itaatsizlik
Yeşilyurt'tan geçecek olan sürücülerin dikkatine!
Yeşilyurt'tan geçecek olan sürücülerin dikkatine!
Hava durumu
Hava durumu
Sürücülerin dikkatine!
Sürücülerin dikkatine!
Gönyeli’de ani ölüm
Gönyeli’de ani ölüm
Posta Dairesi’nin 56. Kuruluş Yıldönümü kutlandı
Posta Dairesi’nin 56. Kuruluş Yıldönümü kutlandı
Atakan: “Bakanlıklar arasında karşılıklı işbirliği ve uyum devam ediyor”
Atakan: “Bakanlıklar arasında karşılıklı işbirliği ve uyum devam ediyor”
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı, Adb Ve Kmt Öperatörlüğü Sınavında Başarılı Olanlardan Sistemdeki Arıza Nedeniyle Ödeme Alınamadığını Duyurdu
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı, Adb Ve Kmt Öperatörlüğü Sınavında Başarılı Olanlardan Sistemdeki Arıza Nedeniyle Ödeme Alınamadığını Duyurdu
Cypfruvex’den valensiya, limon, yafa ve greyfrut alımı…
Cypfruvex’den valensiya, limon, yafa ve greyfrut alımı…
Polis’ten toprak kayması uyarısı…
Polis’ten toprak kayması uyarısı…

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim