Elektriğe ZAM  istemiyoruz!..

KIBRIS MANŞET - ÖZEL

Yeni yıla zam yağmuruyla başlayan Kıbrıs Türk halkı şimdi de Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra elektriğe gelmesi muhtemel zammın korkusuyla yaşıyor.

Ülke iklim şartlarından dolayı kışın ısınmak yazın serinlemek için elektriğe bağımlı olan vatandaşlar elektrik tarifelerine mevcut pahalı haline rağmen zam yapılacağı söylendiğinde çileden çıkıyor.

Kablo ile Türkiye’den elektrik getirme projesi tartışıla dursun Türkiye’deki elektrik tarifesi ile ülkemizdeki KIBTEK tarifesi arasındaki fark da dudak uçuklatan cinsten.

Türkiye ile KKTC arasındaki elektrik fiyatlarını kıyasladığımızda da acı gerçek ortaya çıkıyor.

Türkiye’de Başkent Ankara’da elektrik tedarikçisi ENERJİSA’nın günün en yoğun yani en pahalı saatlerinde uyguladığı birim fiyat 0.6769 TL iken KIBTEK’in aynı saatlerde uyguladığı birim fiyat 1,2908 TL.

Ankara’da bir tüketici en pahalı saatte 0,6796 TL birim fiyat öderken elektriğe Lefkoşa’daki bir vatandaşımız en ucuz saatte bile elektriğe 0,6528 TL ödemek zorunda kalıyor.

Şimdi vatandaşlar yetkililerden elektriğe zam yapabiliriz açıklamaları yerine elektriğe zam yapmamak için kablo ile elektrik yolunda adım attık veya şu gibi tedbirleri aldık açıklamaları bekliyor..

Kablo ile Türkiye’den elektrik getirme projesi tartışıla dursun Türkiye’deki elektrik tarifesi ile ülkemizdeki KIBTEK tarifesi arasındaki fark dudak uçuklatan cinsten.

Yeni yıla zam yağmuruyla giren Kıbrıs Türk halkı şimdi de Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra elektriğe gelmesi muhtemel zammın korkusuyla yaşıyor.

Ülke iklim şartlarından dolayı kışın ısınmak yazın serinlemek için elektriğe bağımlı olan vatandaşlar elektrik tarifelerine mevcut pahalı haline rağmen zam yapılacağı söylendiğinde çileden çıkıyor.

Türkiye ile KKTC arasındaki elektrik fiyatlarını kıyasladığımızda da araya büyük bir fark çıkıyor.

İKİ KATI FAZLA ÖDÜYORUZ

Türkiye’de Başkent Ankara’da elektrik tedarikçisi ENERJİSA’nın günün en yoğun yani en pahalı saatlerinde uyguladığı birim fiyat 0.6769 TL iken KIBTEK’in aynı saatlerde uyguladığı birim fiyat 1,2908 TL.

ENERJİSA günün en ucuz tarifesinin uygulandığı saatlerde 0,2797 TL birim fiyatı uygularken KIBTEK’de yine aynı saatlerde 0,6508 TL olarak uygulanıyor.

TÜRKİYENİN EN PAHALI TARİFESİ BİZİM EN UCUZ TARİFEMİZ

Ankara’da bir tüketici en pahalı saatte 0,6796 TL birim fiyat öderken elektriğe Lefkoşa’daki bir vatandaşımız en ucuz saatte bile 0,6528 TL ile Ankaralı kullanıcıdan daha pahalıya elektriği kullanıyor.

GAZ YAĞI İLE ISINMAK BİLE BÜYÜK LÜKS

Ülkemizde ısınmak için büyük ölçüde klima kullanıldığı düşünülürse elektriğe olan bağımlılık da göz ardı edilemez. Yüklü elektrik faturalarıyla mücadele edemeyen vatandaşlarda odun sobasına ve tüp gaza yöneliyor. Gaz yağı ile çalışan sobalar da diğer seçeneklerden birisi. Ancak 2020’li yıllarda gaz yağı da lüks bir ısınma yoluymuş gibi ağır vergi yükünden dolayı cep yakıyor.

ZAM İSTEMİYORUZ

Şimdi vatandaşlar yetkililerden elektriğe zam yapabiliriz açıklamaları yerine elektriğe zam yapmamak için kablo ile elektrik yolunda adım attık veya şu gibi tedbirleri aldık açıklamaları bekliyor..