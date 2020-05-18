Elcil: “öğrenci İle İlgili Öğretmenin Yaptığı Değerlendirmeye Bakanlığın Müdahale Etmesi,  öğretmenin Emeğine Saygısızlık Ve Özgürlüğüne Müdahale”

Lefkoşa, 18 Mayıs 20 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, öğrenci ile ilgili öğretmenin yaptığı değerlendirmeye bakanlığın müdahale etmesinin, öğretmenin emeğine saygısızlık ve özgürlüğüne müdahale olduğunu ileri sürdü.

Elcil yaptığı yazılı açıklamada, Eğitim Bakanlığı’nda yapılan toplantıda konun dile getirilmesine rağmen, yanlışta ısrar edilmesinin “ben yaparım olur” zihniyetinin ürünü olduğunu savundu.

Tüm öğretmenlere çocukların iki ay boyunca evde kalmalarının getirdiği travmayı dikkate alarak kanaat notu kullanmalarını ve özgürlüklerinden asla taviz vermemeleri gerektiği çağrısı yapan Elcil, “Bilindiği üzere ana ve ilkokullarda öğrencinin başarı durumu öğretmenin vereceği ‘kanaat notu’ ile belirlenir. Yarışmacı sınavların yarattığı kötü alışkanlık herşeyi sınava endeksli nota göre değerlendirdiği için Eğitim Bakanlığı öğretmenin vereceği kanaate bile genelge ile müdahale etme hukuksuzluğuna cüret etmiştir” dedi.

Covid 19 salgını nedeni ile eğitime ara veren UBP-HP Hükümetin, kaynak yaratıp, gerekli sağlık önlemlerini alamadığı için okulları tatil etmeyi uygun gördüğünü ileri süren Elcil, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Salgın süreci boyunca herhangi bir tedbir ve hazırlık yapmayan Eğitim Bakanlığı ise okul yöneticilerini salgının devam ettiği dönemde yasaya aykırı olarak okullara getirtmeyi bir icraat olarak görmüş, sendikamızın öğrencilerin ders kayıpları gidermekle ilgili çalışmalarını polise şikayet etmeyi de yöneticilik başarısı olarak görmüştür. Eğitim Bakanlığı artık genelge ve yazılı bildirilerle değil Facebook üzerinden veya telefonla arayarak devlet ciddiyetini ortaya koymaktadır. Bu dönemde yayınlanan bazı genelgeler hem Bakanlar Kurulu kararlarına hem de yürürlükteki mevzuata aykırıdır.”Okulların tatil edilmesine yönelik karar üretmesi gereken Salgın Hastalıklar Üst Kurulu’nun yerine yasal zemini olmayan “Bilim Kurullarının” kararlarının uygulamaya konulduğunu ifade eden Elcil, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Ombudsman’ın ve hukukçuların tüm uyarılarına kulak tıkanmış ve hukuk çiğnenerek kaosa oynanmıştır. Eğitim Bakanlığı bu hukuksuzluğa devam etmekte olup, ilkokulların bitirme değerlendirmelerine müdahale eden genelge yayınlamıştır. Bilindiği üzere ana ve ilkokullarda öğrencinin başarı durumu öğretmenin vereceği “kanaat notu” ile belirlenir. Yarışmacı sınavların yarattığı kötü alışkanlık herşeyi sınava endeksli nota göre değerlendirdiği için Eğitim Bakanlığı öğretmenin vereceği kanaate bile genelge ile müdahale etme hukuksuzluğuna cüret etmiştir.”(TUĞ/HÖ)