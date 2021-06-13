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Elcil: “Tüm çocuklar başarılıdır"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Kolej Giriş Sınavı’nda başarılı olan çocukları tebrik ederek, “Tüm çocuklar başarılıdır, bu sistem devletin ayıbıdır” ifadelerini kullandı.

13 Haziran 2021 Pazar 11:15
Elcil: “Tüm çocuklar başarılıdır"
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KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, salgın koşulları göz ardı edilerek çocukların bir kez daha telafisi mümkün olmayan yarışmacı kolej giriş sınavı ile baş başa bırakıldığını savundu.

Sınavda başarılı olan tüm çocukları tebrik eden Elcil, “bu stresi yaşadıkları için çocuklarımızdan özür dileriz, bu travmayı yaşatanları ise bir kez daha protesto ederiz.” dedi.

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“Çağ nüfusunun 3 Bin 876 olduğu yarışmacı sınava Bin 833 aday öğrencinin katıldığını” dile getiren Elcil şöyle devam etti:

“Sınav sonucunda sadece çağ nüfusunun % 17,5’i (645 öğrenci) kayıt kazandı. Sadece çağ nüfusunun % 17,5’ini başarılı lanse eden bu sistem devletin ayıbıdır. Çocuklarımızın ilgi, yetenek, beceri ve potansiyellerini değerlendirip eşit fırsatlar sunamayan;  dinleme, konuşma yazma becerilerini ölçüp ve öğrendiklerini uygulayıp uygulamadığını değerlendiremeyen bu sistem sınıfta kalmıştır.  Yüz yüze eğitimden uzak bir şekilde eşit olmayan koşullarda hazırlanılan ve test tekniği üzerinden çocukları yarıştıran bu sistem sadece ve sadece rantı beslemektedir.”

Toplumun tüm kesimlerinin ve Eğitim Şuralarının ortak kabulü alternatif ölçme-değerlendirme yöntemleri ile Kolej giriş sisteminin çocuklara uygun bir yönlendirme ile yeniden inşa edileceği yönünde olduğuna dikkat çeken Elcil, gelecek nesillerin aynı stresi ve travmayı yaşamasına gerek olmadığını belirtti.

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Son Güncelleme: 13.06.2021 11:23
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