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Elazığ Depremi…eylem: “doğal Afetler Karşısında Gerekli Tedbirler Alınmalı. Yaşananlar Kader Değil”

EYLEM: “DOĞAL AFETLER KARŞISINDA GEREKLİ TEDBİRLER ALINMALI. YAŞANANLAR KADER DEĞİL”

Elazığ Depremi…eylem: “doğal Afetler Karşısında Gerekli Tedbirler Alınmalı. Yaşananlar Kader Değil”

EYLEM: “DOĞAL AFETLER KARŞISINDA GEREKLİ TEDBİRLER ALINMALI. YAŞANANLAR KADER DEĞİL”

27 Ocak 2020 Pazartesi 12:51
Elazığ Depremi…eylem: “doğal Afetler Karşısında Gerekli Tedbirler Alınmalı. Yaşananlar Kader Değil”

EYLEM: “DOĞAL AFETLER KARŞISINDA GEREKLİ TEDBİRLER ALINMALI. YAŞANANLAR KADER DEĞİL”
Lefkoşa, 27 Ocak 20 : Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Elazığ depremi nedeniyle Türkiye halkının acısını paylaştıklarını kaydetti. 
Planlamanın ve yapılaşmanın doğru olmadığı ülkelerde, doğal afetlerin felaket getirdiğini vurgulayan Eylem, yetkililerin gerekli tedbirleri almasını istedi. 
Eylem, “Bu felaketlerden gelir düzeyi düşük kesim çok daha fazla etkileniyor. Yaşananlar kader değil, ihmaldir” dedi.

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Selma Eylem, yaralılara şifa, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelere de başsağlığı diledi.
(RÇ/ÖK)
 
 

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