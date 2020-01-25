Elazığ’da Meydana Gelen Deprem...

DİN GÖREVLİLERİ SENDİKASI BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI
Lefkoşa, 25 Ocak 20 : Din Görevlileri Sendikası, Elazığ’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diledi.
Çakır, “Bu vesile ile şahsım ve temsil ettiğim camiam adına Türk halkına geçmiş olsun dileklerimizi ve üzüntülerimizi iletir, deprem nedeniyle yaralanan kardeşlerimize acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim. Allah böyle felaketler göstermesin” dedi.
(EMR/YIL)