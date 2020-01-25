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Elazığ’da Meydana Gelen Deprem...

DİN GÖREVLİLERİ SENDİKASI BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Elazığ’da Meydana Gelen Deprem...

DİN GÖREVLİLERİ SENDİKASI BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

25 Ocak 2020 Cumartesi 10:02
Elazığ’da Meydana Gelen Deprem...

DİN GÖREVLİLERİ SENDİKASI BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Lefkoşa, 25 Ocak 20 : Din Görevlileri Sendikası, Elazığ’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diledi.

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Sendika Başkanı Süleyman Çakır mesajında, Elazığ- Sivrice merkezli ve Malatya, Diyarbakır gibi çevre illerde de hasara yol açan şiddetli deprem nedeniyle yaşanan can kayıplarından duyduğu derin üzüntüyü vurguladı.

Çakır, “Bu vesile ile şahsım ve temsil ettiğim camiam adına Türk halkına geçmiş olsun dileklerimizi ve üzüntülerimizi iletir, deprem nedeniyle yaralanan kardeşlerimize acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim. Allah böyle felaketler göstermesin” dedi.

(EMR/YIL)

 

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