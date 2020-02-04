Elazığ Depremi İçin Dp Tarafından Toplanan Yardımlar Kızılay’a Teslim Edildi

Lefkoşa, 4 Şubat 20 (.): Demokrat Parti, Elazığ depremi için parti tarafından düzenlenen bağış kampanyasında toplanan yardımları Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’a teslim etti.

DP’den verilen bilgiye göre, Parti’nin tüm ilçe örgüt binalarına teslim edilen yardımların,Demokrat Parti Lefkoşa İlçe Binasında, Demokrat Parti Merkez Kadın Örgüt Başkanı Mehtap Özdemirağ ve yardımcısı Özlem Dinçoğlu tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Genel sekreteri Bumin Paşa, Mali sekreter Ayhan Sığırcı ve Lefkoşa Şube Başkanı Fatma Aydoğdu ‘ya teslim edildi.

Mehtap Özdemirağ, yardımları teslim ederken yaptığı açıklamada, Elazığ ilçesinde gerçekleşen üzücü deprem sonrası maddi ve manevi olarak Kıbrıs Türk halkının kenetlenerek Türkiye deki soydaşlarının yanında olduğunu söyledi.

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