banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122142
ALTIN
300.092
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7691
EURO
6.5530
Cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihi kesinleşti
Gazimağusa'da korkutan kaza! 3 yaralı
YİNE KAZA!
Tomak tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Polis'ten kaçak et operasyonu...
3 TON KAÇAK ET

Elazığ'daki deprem KKTC'de de üzüntüye yol açtı...

Elazığ'da meydana gelen ve can kaybına da yol açan deprem, KKTC'de de üzüntüye yol açtı.

Elazığ'daki deprem KKTC'de de üzüntüye yol açtı...

Elazığ'da meydana gelen ve can kaybına da yol açan deprem, KKTC'de de üzüntüye yol açtı.

24 Ocak 2020 Cuma 21:03
Elazığ'daki deprem KKTC'de de üzüntüye yol açtı...

CUMHURBAŞKANI, MECLİS BAŞKANI, BAŞBAKAN, BAŞBAKAN YARDIMCISI VE BAKANLAR MESAJ YAYIMLADI

Elazığ'da meydana gelen ve can kaybına da yol açan deprem, KKTC'de de üzüntüye yol açtı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve bakanlar mesajlar yayımlayarak Elazığ'daki depremden duydukları üzüntüyü dile getirdi; ölenlere rahmet, Türkiye'ye başsağlığı diledi.

AKINCI'NIN MESAJI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için mesaj yayımladı.

Akıncı mesajında, "Türkiye’de meydana gelen depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu büyük üzüntü ile öğrendim. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlarına ve tüm Türk Ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bu akşam Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Bu akşam, Türkiye’nin Elazığ ili başta olmak üzere çevre illerde de yaşanan deprem ve beraberinde can kayıpları olduğu haberini maalesef büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet ,yaslı ailelerine baş sağlığı dilerken yaralılara da acil şifalar dilerim.

Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

TATAR

banner317
Başbakan Ersin Tatar, depremden dolayı şahsı, hükümeti ve halkı adına Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini gönderdi.

Tatar'ın mesajı şöyle:

“Elazığ’da akşam saatlerinde meydana gelen deprem ve depremde kardeşlerimizin yaşamlarını yitirmeleri bizi derinden üzmüştür. Şahsım, Kıbrıs Türk Halkı ve hükümetim adına tüm Türkiye’ye en kalbi duygularla geçmiş olsun dileklerimizi ifade eder, ölenlere Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah Türkiye’mizi, bizi ve tüm insanlığı felaketlerden, afetlerden, depremlerden korusun.”

ÖZERSAY

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, can kayıplarının da olduğu bir deprem felaketi yaşayan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk halkının acısını paylaştığını belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarının başı sağ olsun, yaralılara acil şifalar diledi.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’nin Elazığ ili başta olmak  üzere, çevre illerde meydana gelen depremde, can kayıplarının yaşandığını ve yaralılar olduğunu büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek can kayıplarının artmaması temennisinde bulundu.

Oğuz mesajında "Yaşanan bu afet nedeniyle hayatını kaybedenlere  Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve kardeşlerimize taziyelerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

 BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, merkez üssü Elazığ olan ve çevre illerde de ciddi yıkıma neden olan deprem nedeniyle büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını kaydederek "Depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ölü sayısının artmaması diliyor, Türkiye’nin acısını paylaşıyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da Elazığ ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, daha fazla kötü haber almama dileğinde bulundu.

Diğer bazı siyasiler ve vatandaşlar da Türkiye'deki deprem nedeniyle sosyal medyadan üzüntülerini paylaşıyorlar.

Son Güncelleme: 25.01.2020 00:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği, Elazığ'da meydana gelen deprem için her türlü yardıma hazır
Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği, Elazığ'da meydana gelen deprem için her türlü yardıma hazır
Altınova Kadınlar Birliğin'den anlamlı bağış
Altınova Kadınlar Birliğin'den anlamlı bağış
Mide ameliyatı oldu bir gün sonra hayatını kaybetti
Mide ameliyatı oldu bir gün sonra hayatını kaybetti
Kıbrıs bu gece donuyor: Sıcaklık -6 dereceye düşüyor
Kıbrıs bu gece donuyor: Sıcaklık -6 dereceye düşüyor
Erhürman, Lefkoşa’da iş yerleri ve üretim tesislerini gezdi
Erhürman, Lefkoşa’da iş yerleri ve üretim tesislerini gezdi
“KUŞKOR'u hedef gösterme çabalarını kınıyoruz”
“KUŞKOR'u hedef gösterme çabalarını kınıyoruz”
Başbakan Tatar,  “Baba Parası” filminin başrol oyuncuları ve beraberindeki heyeti kabul etti
Başbakan Tatar,  “Baba Parası” filminin başrol oyuncuları ve beraberindeki heyeti kabul etti
İran Nükleer Anlaşması'na ilişkin ortak komisyon Şubat'ta toplanacak
İran Nükleer Anlaşması'na ilişkin ortak komisyon Şubat'ta toplanacak
Widodo'dan Endonezya'da “yeni tip Koronavirüs'e karşı tedbirlerin artırılması“ talimatı
Widodo'dan Endonezya'da “yeni tip Koronavirüs'e karşı tedbirlerin artırılması“ talimatı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Gazimağusa, Dörtyol ve Korkuteli’nde vatandaşlarla biraraya geldi
Cumhurbaşkanı Akıncı, Gazimağusa, Dörtyol ve Korkuteli’nde vatandaşlarla biraraya geldi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim