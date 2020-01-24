Elazığ'daki deprem KKTC'de de üzüntüye yol açtı...

CUMHURBAŞKANI, MECLİS BAŞKANI, BAŞBAKAN, BAŞBAKAN YARDIMCISI VE BAKANLAR MESAJ YAYIMLADI

Elazığ'da meydana gelen ve can kaybına da yol açan deprem, KKTC'de de üzüntüye yol açtı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve bakanlar mesajlar yayımlayarak Elazığ'daki depremden duydukları üzüntüyü dile getirdi; ölenlere rahmet, Türkiye'ye başsağlığı diledi.

AKINCI'NIN MESAJI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için mesaj yayımladı.

Akıncı mesajında, "Türkiye’de meydana gelen depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu büyük üzüntü ile öğrendim. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlarına ve tüm Türk Ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bu akşam Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Bu akşam, Türkiye’nin Elazığ ili başta olmak üzere çevre illerde de yaşanan deprem ve beraberinde can kayıpları olduğu haberini maalesef büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet ,yaslı ailelerine baş sağlığı dilerken yaralılara da acil şifalar dilerim.

Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, depremden dolayı şahsı, hükümeti ve halkı adına Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini gönderdi.

Tatar'ın mesajı şöyle:

“Elazığ’da akşam saatlerinde meydana gelen deprem ve depremde kardeşlerimizin yaşamlarını yitirmeleri bizi derinden üzmüştür. Şahsım, Kıbrıs Türk Halkı ve hükümetim adına tüm Türkiye’ye en kalbi duygularla geçmiş olsun dileklerimizi ifade eder, ölenlere Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah Türkiye’mizi, bizi ve tüm insanlığı felaketlerden, afetlerden, depremlerden korusun.”

ÖZERSAY

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, can kayıplarının da olduğu bir deprem felaketi yaşayan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk halkının acısını paylaştığını belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarının başı sağ olsun, yaralılara acil şifalar diledi.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’nin Elazığ ili başta olmak üzere, çevre illerde meydana gelen depremde, can kayıplarının yaşandığını ve yaralılar olduğunu büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek can kayıplarının artmaması temennisinde bulundu.

Oğuz mesajında "Yaşanan bu afet nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve kardeşlerimize taziyelerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, merkez üssü Elazığ olan ve çevre illerde de ciddi yıkıma neden olan deprem nedeniyle büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını kaydederek "Depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ölü sayısının artmaması diliyor, Türkiye’nin acısını paylaşıyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da Elazığ ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, daha fazla kötü haber almama dileğinde bulundu.

Diğer bazı siyasiler ve vatandaşlar da Türkiye'deki deprem nedeniyle sosyal medyadan üzüntülerini paylaşıyorlar.