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Elazığ'da mucize kurtuluş

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 31 olduğunu bildirdi. Toplamda 30 bina yıkılırken, ilk tespitlere göre; 72 binanın yıkıldığı, 514’ünün ağır hasar aldığı ve 409’unun az ve orta hasarlı olduğu aktarıldı. Elazığ'daki deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısı 45’e yükseldi.

Elazığ'da mucize kurtuluş

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 31 olduğunu bildirdi. Toplamda 30 bina yıkılırken, ilk tespitlere göre; 72 binanın yıkıldığı, 514’ünün ağır hasar aldığı ve 409’unun az ve orta hasarlı olduğu aktarıldı. Elazığ'daki deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısı 45’e yükseldi.

26 Ocak 2020 Pazar 09:55
Elazığ'da mucize kurtuluş

Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın sesi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 2,5 yaşındaki Yüsra 24 saat sonra kurtarıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma timleri diğer unsurların desteğiyle "yaşama açılan jandarma tüneli" olarak adlandırılan galeri tekniğiyle enkaz altında bir kadınla iletişim sağladı.

Yaklaşık 24 saatin ardından kadın sesini duyan ekipler, hemen harekete geçti. Kurtarılmayı bekleyen kadın ile jandarma personeli arasındaki diyalog duygulandırdı.

Jandarma personelinin, "Buradayız, geliyoruz. Kurtaracağız. Tamam geliyoruz ışığı ve beni görüyor musun? Tamam geleceğiz. Çocuğun yanında mı? Tamam geleceğiz." demesi üzerine kadın, "Çabuk. Daha dayanamıyorum. Allah rızası için kurtarın. Işığı görüyorum. Bak elimi sallıyorum. Lütfen çabuk olun." diye karşılık verdi.

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Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede kadın ve çocuğunun zarar görmemesi için çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, Ayşe  Yıldız ve 2,5 yaşındaki kızı Yüsra'yı enkazdan çıkararak kurtardı.

Enkazdan çıkarılan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

YÜSRA'NIN ANNESİ DE KURTARILDI

Elazığ'daki depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan 2,5 yaşındaki Yüsra'nın annesi Ayşe Yıldız da 28 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Onu korumak için üzerine kapanan eşinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışmalar sürerken çiftin diğer çocuğunun da cansız bedenine ulaşıldı.

Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında çocuğu Yüsra ile mahsur kalan anne Ayşe Yıldız, arama kurtarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan anne Yıldız, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
DepremElazığ
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