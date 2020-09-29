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El-sen “teknecik’te Santrallerin Bakımının Biinçli Olarak Yapılmadığı” Gerekçesiyle Eylem Yaptı

ÖZKIRAÇ KAYBIN SAATLİK 69 BİN, GÜNLÜK İSE 1.6 MİLYON TL OLDUĞUNU SÖYLEDİ

29 Eylül 2020 Salı 15:27
El-sen “teknecik’te Santrallerin Bakımının Biinçli Olarak Yapılmadığı” Gerekçesiyle Eylem Yaptı
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ÖZKIRAÇ KAYBIN SAATLİK 69 BİN, GÜNLÜK İSE 1.6 MİLYON TL OLDUĞUNU SÖYLEDİ

BIÇAKLI, AKSA ENERJİ’YE İHTİYAÇ KALMAMASI İÇİN SANTRAL BAKIMLARININ YAPILMASINI İSTEDİ

Lefkoşa, 29 Eylül 2020 (.): Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası(El-Sen), Teknecik Elektrik Santrali’nde gerekli bakımın yapılmadığı ve ihtiyaçn duyulan parçaların bilinçli olarak alınmadığı gerekçesiyle eylem yaptı.

El-Sen’in eylemine bazı Sendikal Platform temsilcileri de katıldı. Eylemde santraldeki üretim kaybının ortadan kaldırılması için parça alınması, bu parçaların alınması için ilgili bakanlığın adım atması gerektiği ancak bunun yapılmadığı savunuldu. 

BIÇAKLI

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Teknecik Santralindeki eylemde yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) üzerinde son dönemde “oyunlar” oynandığını, Kıb-Tek santrallerin bakımlarının yapılması, arızalarının giderilmesi, parça alımı ve santral alımı gibi gerekliliklerin yapılmadığını savundu.

“Bakım zamanı geçen 4 santralin bakımının yaptırılmadığını” belirterek bunun nedenini soran Bıçaklı, Devlet ile satın alma koşullu sözleşmesi bulunan AKSA Enerji’ye ihtiyaç kalınması ve yeni bir sözleşme yapılması için santrallerin bakımının yapılmadığını savundu.

Toplumun değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Bıçaklı, “Neden yapmadıklarını tahmin ediyorum. Burada enerji üretiminde sorun çıksın, sonra da, ‘aha AKSA Enerji olmazsa halimiz böyle olur’  desinler” ifadelerini kullandı.

ÖZKIRAÇ: “BAKIM YAPILMADIĞINDAN DOLAYI GÜNLÜK 1.6 MİLYON TL KAYIP VAR”

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç ise, parça alımı yapılmadığı ve bununla birlikte santrallerin bakımlarının yapılmamasından dolayı Kıb-Tek’in 70 megavatlık kayıp ile çalıştığını vurguladı.

Özkıraç, kaybın ‘saatlik 69 bin TL, günlük ise 1 milyon 600 bin TL’yi bulduğunu söyledi.

Aylardır 4 jeneratörün devre dışı olduğuna da dikkat çeken Özkıraç, pek çok kez parça alımı için ihaleye çıkılması gerektiğini dile getirmelerine rağmen çıkılmadığını savundu.

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Rüşvet iddialarıyla ilgili olarak Özkıraç, “İleriki günlerde tüm ihaleleri de açıklayacağız, ortada dönen rüşvet iddialarını da elimizden geldiğince açıklayacağız, Bu ülkeyi kimlerin nasıl yönettiğini göstereceğiz” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a da seslenen Özkıraç, “1.5 yıl önce ihale komisyonuna götürülen 60 megavatlık santral ihalenin bir ay sonra gerçekleşmesi yönünde adım atması” gerektiğini söyledi.

Taleplerinin hükümetin Kıb-Tek’te sorumluluklarını yerine getirmesi olduğunu ifade eden Özkıraç,“Derdimiz doğru dürüst elektrik vermektir” dedi.

BORÇTAN DOLAYI ELEKTRİK AKIMI KESİMLERİ DEVAM EDECEK

Büyükkonuk Belediyesi’nin elektriğini kesilmesi, Büyükkonuk Belediyesinin akımın tekrar bağlanması yönünde mahkemeden ara emri alması olayıyla ilgili de konuşan Özkıraç, “Hem kaçak kullanacaksın hem de ara emri alacaksın, Yüksek Mahkeme Başkanı’na şunu soruyorum: Bu  kadar basit mi?” dedi.

Dipkarpaz Belediyesi’nin Kıb-Tek çalışanlarını tehdit ettiğini de savunan Özkıraç, borçlardan dolayı kesintilerin devam edeceğini, otel ve kurumların da borçlarını ödememeleri halinde elektriğin kesilmesi noktasında taviz vermeyeceklerini ifade etti.
 
Özkıraç kavganın çıtasının daha yukarıya çıkarılacağı uyarısında da bulundu.

KAŞİF: “KIB-TEK’İN ELİNİN ZAYIFLATILMASI İSTENİYOR”

El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kâşif, santral bakımlarının yapılmamasının nedeninin, AKSA enerjinin Devlet ile sözleşmesinin 2024’te bitecek olması ve 2022’de Devlet ile AKSA arasında yapılacak görüşmelere kadar Kıb-Tek’in elinin zayıflatılması olduğunu savundu.

Büyükkonuk Belediyesinin elektriğinin kesilmesine de değinen Kâşif, Belediye’nin elektriğinin borcunun milyonları aşamasından dolayı kesildiğini, Belediye’nin Kıb-Tek veznesinin yolunu unuttuğunu savundu.

KAYAR: “SORUNLARIN GİDERİLMEMESİ ÜRETİM KAYBINA NEDEN OLUYOR”

El-Sen Mali Sekreteri Serhan Kayar da konuşmasında, santralde aralarında 5 yıl önceye dayanan pek çok arıza ve gecikmiş bakımların bulunduğunu söyledi.

Kayar, “Sorunların giderilmemesi üretim kaybına neden oluyor, ve bu da vatandaşlara yansıyor” dedi.

(ID/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Haber: İbrahim Diran   Fotoğraf: Erol Uysal
 

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