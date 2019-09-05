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El-Sen’in uyarı grevi devam ediyor…

El-Sen’in uyarı grevi devam ediyor…

05 Eylül 2019 Perşembe 19:06
El-Sen’in uyarı grevi devam ediyor…

GENEL SEKRETER KAŞİF: “GREV SÜRERKEN OLUŞTURACAĞIMIZ KOMİTE YARIN 10.00’DA HÜKÜMETLE GÖRÜŞECEK”

Elektrikte geçen hükümet döneminde alınan yatırım kararlarının uygulanması talebiyle bugün bir günlük uyarı grevine giden Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-Sen), gece yarısından itibaren de süresiz grev başlatıyor.

Uyarı grevi süresinin 00.00’da tamamlanacağını açıklayan El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif, aldıkları karara uygun olarak 00.01’den itibaren de süresiz greve gideceklerini söyledi.

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TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Kaşif, bugün öğleden sonra Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’la yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini ancak grev kararlarının değişmediğini belirtti.

El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif, süresiz grevi uygulamaya koyacaklarını, grev sürerken de oluşturacakları bir komitenin saat 10.00’da hükümetle bir araya geleceğini kaydetti.

Kaşif, sıkıntıların aşılması halinde grevin kaldırılacağını belirtti.

El-Sen bugünkü uyarı grevinde Başbakanlık önünde eylem yapmış, “Özelleştirmeye hayır", "Dilene dilene değil direne direne kazanacağız", "Üreteceğiz direneceğiz" pankartları açmıştı.

Son Güncelleme: 05.09.2019 22:11
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