El-Sen’in uyarı grevi devam ediyor…

GENEL SEKRETER KAŞİF: “GREV SÜRERKEN OLUŞTURACAĞIMIZ KOMİTE YARIN 10.00’DA HÜKÜMETLE GÖRÜŞECEK”
Elektrikte geçen hükümet döneminde alınan yatırım kararlarının uygulanması talebiyle bugün bir günlük uyarı grevine giden Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-Sen), gece yarısından itibaren de süresiz grev başlatıyor.
Uyarı grevi süresinin 00.00’da tamamlanacağını açıklayan El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif, aldıkları karara uygun olarak 00.01’den itibaren de süresiz greve gideceklerini söyledi.
El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif, süresiz grevi uygulamaya koyacaklarını, grev sürerken de oluşturacakları bir komitenin saat 10.00’da hükümetle bir araya geleceğini kaydetti.
Kaşif, sıkıntıların aşılması halinde grevin kaldırılacağını belirtti.
El-Sen bugünkü uyarı grevinde Başbakanlık önünde eylem yapmış, “Özelleştirmeye hayır", "Dilene dilene değil direne direne kazanacağız", "Üreteceğiz direneceğiz" pankartları açmıştı.