El-sen’den Yeni Santral Alımları Konusunda Hükümete Eleştiri

Özkıraç, yazılı açıklamasında, “Hükümetleri uyarma dönemi sona erdi. Bundan sonra yaşanılacaklardan dayatmacılar ve işbirlikçiler sorumlu olacak. Sabrımız taştı, hesap vakti yanaştı” ifadelerini kullandı.
Özkıraç, CTP-HP-TDP-DP dörtlü koalisyon hükümetinin doğal gazla çalışabilecek 4 santral alınması yönünde Bakanlar Kurulu’nda karar ürettiğini, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun da bu kararı desteklediğini, uluslararası ihale için ihale komisyonuna yetki verildiğini söyledi.
UBP-HP hükümetinin bu konuda girişim yapmadığını savunan Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanının, Teknecik Elektrik Santrali’ne gerçekleştirdiği ziyarette “Gündemimizde yeni santral alımı yok” dediğini öne sürdü.
“Bu santraller için ihaleye çıkılmaması Kıb-Tek’in dışa bağımlılığını artırma, kurumun kendini yenileyememesi, olumsuzlukların vatandaşların cebine yansıması demek” şeklinde konuşan Özkıraç, hükümetin niyetini net şekilde okuyabildiklerini söyledi.
Amacın Kıb-Tek’i itibarsızlaştırmak, üretimden koparmak ve kurumu sermayeye satmak olduğunu savunan El-Sen Başkanı, “Daha önce de dile getirdik, bu girişime asla müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra yaşanılacaklardan hem dayatanlar hem de işbirlikçiler sorumlu olacaktır. Sabrımız taştı, hesap vakti yanaştı” dedi.