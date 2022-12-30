banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nazilli Kıbrıs Caddesi'nde patlama: 7 ölü, 4 yaralı
Nazilli Kıbrıs Caddesi'nde patlama: 7...
Ödemeler Dengesi İstatistikleri yayımlandı
Ödemeler Dengesi İstatistikleri yayımlandı
Nöbetçi Eczaneler (30 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (30 Aralık 2022)
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
"Son yolculuk" operasyonunda tutukluluk!
"Son yolculuk" operasyonunda tutukluluk!
banner404

El-Sen’den iş yavaşlatma kararı...

Sendika, GES konusunda yaptığı çalışmayı kamuoyu ile paylaştı

30 Aralık 2022 Cuma 10:16
El-Sen’den iş yavaşlatma kararı...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, sayaç sorunu çözülene kadar iş yavaşlatma eylemi yapılması, Güneş Enerji Sistemi (GES) kontrollerinin 2 Ocak’tan itibaren durdurulması, 15 Ocak tarihinden itibaren de tüm bölgelerdeki tesisat kontrol müfettişlerinin elektrik kontrolüne gitmemesi yönünde karar alındığını duyurdu.

Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada, GES kullanımı, kurulum ve şebekeye etkileri hakkında sendikanın yaptığı çalışmadan çıkan sonucu kamuoyu ile paylaştı.

Tuğcu, yapılan çalışmada mahsuplaşma, şebekenin geliştirilmesi, kapasitenin artırılması konusundaki önerilerini sırası ile Kıb-Tek Yönetim Kurulu, Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’na ilettiklerini belirtti.

Ahmet Tuğcu, kurumda var olan sayaç eksikliğinin hala giderilmemesi nedeniyle tedarik tamamlanana kadar ön izinleri alınmış ancak henüz tamamlanmamış tüm GES projelerinin kontrollük ve onay başvuru değerlendirmelerinin ivedi olarak durdurulması gerektiğini kaydetti.

Bu nedenle El-Sen Yönetim Kurulu’nun dün yaptığı toplantıda, sayaç sorunu çözülene kadar iş yavaşlatma eylemi gerçekleştirilmesi yönünde karar aldığını kaydeden Tuğcu, GES kontrollerinin 2 Ocak’tan itibaren durdurulması, 15 Ocak tarihinden itibaren de tüm bölgelerdeki tesisat kontrol müfettişlerinin elektrik kontrolüne gitmemesi yönünde karar üretildiğini bildirdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Veysi Çelik hastaneyi kurşunlattı
Veysi Çelik hastaneyi kurşunlattı
Nazilli Kıbrıs Caddesi'nde patlama: 7 ölü, 4 yaralı
Nazilli Kıbrıs Caddesi'nde patlama: 7 ölü, 4 yaralı
Ödemeler Dengesi İstatistikleri yayımlandı
Ödemeler Dengesi İstatistikleri yayımlandı
Nöbetçi Eczaneler (30 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (30 Aralık 2022)
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
"Son yolculuk" operasyonunda tutukluluk!
"Son yolculuk" operasyonunda tutukluluk!
Kara para aklamaya gelmişti
Kara para aklamaya gelmişti
Arabasına aldığı kadına tecavüze kalkıştı tutuklandı
Arabasına aldığı kadına tecavüze kalkıştı tutuklandı
Arabasına aldığı kadına tecavüze kalkıştı tutuklandı
Arabasına aldığı kadına tecavüze kalkıştı tutuklandı
24 yaşındaki genç yoğun bakımda
24 yaşındaki genç yoğun bakımda

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim