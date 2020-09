El-Sen’den İçişleri Bakanlığı’nın elektrik borcuyla ilgili yeni açıklama

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), İçişleri Bakanlığı’nın borcunun toplam 1 milyon 374 bin 873 TL 60 kuruş olduğunu yineleyerek, yaptıkları her açıklamanın belgesinin kurumda olduğuna işaret etti.

El-Sen’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“İçişleri Bakanlığı’nın bugün Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nı yalanlayan açıklamasını hayretle takip etmiş bulunuyoruz. Ciddiyetten uzak bu açıklamayı bakanın ve ekibinin acemiliğine veriyoruz. Öncelikle EL-SEN’in yaptığı her açıklamanın belgesi kurumda mevcuttur, İçişleri Bakanlığında biraz ciddiyet olsa bu belgelere kolayca erişebilir ve kendi borcunun KIB-TEK’e ne kadar olduğunu öğrenebilirdi. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve ekibi bunu yapmak yerine ne yazık ki sendikamızı siyaset yapmakla suçlamayı tercih etmiştir. Kendi borcunu dahi bilmeyen ve halkı yanlış bilgilerle aldatan bir bakanlığın bizleri suçlaması trajikomik bir durumdur. EL-SEN kesme eylemine başladığı günden itibaren her renkten kesimin borcunu ifşa etmiş ve kimseye ayrıcalık yapmadan elektriğini kesmiştir, kesmeye de devam edecektir. Elbette kendi bakanlığının borcunu öğrenmekten aciz olan bir bakandan bunları görmesini beklemiyoruz ancak en azından çevresindeki kişiler bu konuda kendisini uyarabilirdi. Biz yine de Bakan Baybars ve ekibine kamuoyu önünde yardımcı olmak adına İçişleri Bakanlığının KIB-TEK’e olan borcunu kalem kalem açıklıyoruz. Umarız bu açıklamadan sonra bakan ve ekibi halkı yanıltıcı açıklamalar yapmak yerine kuruma olan borçlarını ödemek için çaba harcalar. Aksi takdirde önümüzdeki süreci karanlıkta geçirmeye devam edeceklerdir! İçişleri Bakanlığının toplam 1 milyon 374 bin 873 TL 60 kuruş olan borcu kalem kalem ekte bulunmaktadır”