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El-Sen’den Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı’ya eleştiri

Kıbrıs Türk Elektrik Çalışanları Sendikası (El-Sen), Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve emekçilerine yönelik yapmış olduğu açıklamalarından dolayı eleştirdi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 20:10
El-Sen’den Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı’ya eleştiri
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EL-SEN’DEN BAŞBAKAN YARDIMCISI, EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI ARIKLI’YA ELEŞTİRİ

Kıbrıs Türk Elektrik Çalışanları Sendikası (El-Sen), Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve emekçilerine yönelik yapmış olduğu açıklamalarından dolayı eleştirdi. 
El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç tarafından yapılan yazılı açıklamada, Arıklı’nın “göreve başladığı günden itibaren Kıb-Tek ve emekçi kesimine karşı çirkin ve seviyesiz saldırılarda bulunduğu” iddia edilerek, “çok yakında sendika olarak gerekli cevabı demokratik eylem ve mücadele yoluyla” verecekleri belirtildi.

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Kıb-Tek emekçilerinin Toplu Sözleşme düzenini ortadan kaldırmak için manevralar yaptığı iddia edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Asli görevi Kıb-Tek’in geleceği ve toplumun daha sağlıklı, daha güvenli, daha çevreci ve daha ucuz enerji için yatırım yapması gerekirken, kısa vadede yapılması gereken yatırımlara bile engel koymaktadır. Kendisine yüklenen misyon gereği bu toprak parçası üzerinde yaşayan tüm emekçi kesimlerin arasına ‘ayrılıkçı’ politikalarıyla nifak tohumları saçan Erhan Arıklı’yı Kıb-Tek ve ekonomik anlamda yapılması gereken ve atılması gereken adımları bir an önce atmasını, aksi taktirde oturduğu koltuktan derhal ayrılmasını talep ediyoruz.”

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Son Güncelleme: 13.01.2021 21:14
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Elektrik Çalışanları SendikasıEkonomi Ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı
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