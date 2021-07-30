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EL-SEN’den Başbakan Saner’e eleştiri

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, Başbakan Ersan Saner’i eleştirerek, kurumda gerçekleşmesi gereken atama ve nakillere müdahele ettiği iddiasında bulundu.

30 Temmuz 2021 Cuma 11:30
EL-SEN’den Başbakan Saner’e eleştiri

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, konuyla ilgili açıklamasında, kurumda, UBP kurultayına yönelik operasyonlar yapıldığını savundu.

EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek sorunlarına duyarsız kalındığını ve kuruma yapılması gereken yatırım, istihdam, sayaç ve malzeme alımı konularında adım atılmadığını iddia etti. Özkıraç, “Kurumun kurultaya yem edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmeside fayda görüyoruz. Önümüzdeki günlerde yaşanacak olan çok ciddi sorunların sorumlusu da El-Sen olmayacaktır” dedi.

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Özkıraç, Başbakan Ersan Saner’in Kıb-Tek ile ilgili son durumu anlatmasını beklediklerini vurguladı.

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Son Güncelleme: 30.07.2021 12:57
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