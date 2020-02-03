EL-SEN’den asgari ücretin belirlenmemesine tepki ve sendikalara çağrı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç yazılı açıklamasında hükümeti çıkarları için sermayenin yanında durmakla suçlayan Özkıraç, asgari ücreti de “sefalet ücreti” diye niteledi.
Yükümlülüklerini yerine getirmeyen hükümetin zam yapmaktan geri durmadığını söyleyen ve bunu da eleştiren Özkıraç, “Emeğe ve emekçiye zerre değer vermeyen bu anlayışa karşı tüm ilerici sendikaları özel sektör emekçileri için samimi şekilde mücadele etmeye çağırıyoruz. Bu insanlık ayıbına artık ‘dur’ demeliyiz” ifadelerini kullandı.