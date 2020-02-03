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EL-SEN’den asgari ücretin belirlenmemesine tepki ve sendikalara çağrı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, asgari ücretin henüz belirlenememesini bir “ayıp” olarak nitelendirerek, “ilerici” sendikalara “Özel sektör  emekçileri için mücadele edelim” çağrısında bulundu.

EL-SEN’den asgari ücretin belirlenmemesine tepki ve sendikalara çağrı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, asgari ücretin henüz belirlenememesini bir “ayıp” olarak nitelendirerek, “ilerici” sendikalara “Özel sektör  emekçileri için mücadele edelim” çağrısında bulundu.

03 Şubat 2020 Pazartesi 09:34
EL-SEN’den asgari ücretin belirlenmemesine tepki ve sendikalara çağrı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç yazılı açıklamasında hükümeti çıkarları için sermayenin yanında durmakla suçlayan Özkıraç, asgari ücreti de “sefalet ücreti” diye niteledi.

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Seçim dönemine girildiğini anımsatan Özkıraç, “Hükümetin, ‘bu insanlar asgari ücretle nasıl geçiniyor?’ diye bir derdi yoktur. Dertler, bu süreçte sermaye kesiminin maddi ve de manevi desteğini kaybetmemek, onları kızdırmamaktır” görüşünü savundu.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen hükümetin zam yapmaktan geri durmadığını söyleyen ve bunu da eleştiren Özkıraç, “Emeğe ve emekçiye zerre değer vermeyen bu anlayışa karşı tüm ilerici sendikaları özel sektör emekçileri için samimi şekilde mücadele etmeye çağırıyoruz. Bu insanlık ayıbına artık ‘dur’ demeliyiz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 03.02.2020 16:26
Anahtar Kelimeler:
Elsen Asgari ücret
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