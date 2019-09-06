El-Sen Yönetim Kurulu grevi Pazartesi gününe kadar askıya aldı

ÖZKIRAÇ: “HENÜZ UZLAŞI YOK. HÜKÜMETİN KÜÇÜK ORTAĞI TALEPLERİMİZE İTİRAZ EDİYOR”

“HÜKÜMETİN 48 SAAT SÜRESİ VAR…AKSİ TAKTİRDE TEPKİMİZ ÇOK BÜYÜK OLACAK”

El-Sen Yönetim Kurulu, Elektrik Kurumu’nda bugün başlatılan süresiz grevi Pazartesi gününe kadar askıya aldı.



Tak muhabirine açıklamalarda bulunan El Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, hükümetle henüz uzlaşı sağlanamadığını, görüşmelerin devam ettiğini belirterek, sendika yönetim kurulunun bugün toplanarak, süresiz grevi 9 Eylül Pazartesi gününe kadar askıya alma kararı aldığını duyurdu.Hükümetle görüşmelerin devam ettiğini, henüz bir uzlaşı sağlanamadığını ve hükümetin küçük ortağının sendikanın taleplerine karşı çıktığını belirten Özkıraç, “El-Sen’e üye çalışanlar, kurum yönetimine rağmen bütün arızalara müdahale etti, her yere akım verildi” dedi.Özkıraç, hükümetin 48 saati olduğunu, uzlaşı sağlanamaması halinde tepkilerinin çok büyük olacağını sözlerine ekledi.