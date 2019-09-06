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El-Sen Yönetim Kurulu grevi Pazartesi gününe kadar askıya aldı

El-Sen Yönetim Kurulu grevi Pazartesi gününe kadar askıya aldı

06 Eylül 2019 Cuma 16:40
El-Sen Yönetim Kurulu grevi Pazartesi gününe kadar askıya aldı

ÖZKIRAÇ: “HENÜZ UZLAŞI YOK. HÜKÜMETİN KÜÇÜK ORTAĞI TALEPLERİMİZE İTİRAZ EDİYOR”
“HÜKÜMETİN 48 SAAT SÜRESİ VAR…AKSİ TAKTİRDE TEPKİMİZ ÇOK BÜYÜK OLACAK” 
El-Sen Yönetim Kurulu, Elektrik Kurumu’nda bugün başlatılan süresiz grevi Pazartesi gününe kadar askıya aldı. 

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Tak muhabirine açıklamalarda bulunan El Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, hükümetle henüz uzlaşı sağlanamadığını, görüşmelerin devam ettiğini belirterek, sendika yönetim kurulunun bugün toplanarak, süresiz grevi 9 Eylül Pazartesi gününe kadar askıya alma kararı aldığını duyurdu. 
Hükümetle görüşmelerin devam ettiğini, henüz bir uzlaşı sağlanamadığını ve hükümetin küçük ortağının sendikanın taleplerine karşı çıktığını belirten Özkıraç, “El-Sen’e üye çalışanlar, kurum yönetimine rağmen bütün arızalara müdahale etti, her yere akım verildi” dedi. 
Özkıraç, hükümetin 48 saati olduğunu, uzlaşı sağlanamaması halinde tepkilerinin çok büyük olacağını sözlerine ekledi. 
 

Son Güncelleme: 06.09.2019 19:45
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