banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aynada gördüğün gerçekte kim?
Aynada gördüğün gerçekte kim?
Pandemi fakirliktir ama…
Pandemi fakirliktir ama…
Sendikalar iyi niyetli değil
Sendikalar iyi niyetli değil
Kamuda ilaç kurulu saltanatı
Kamuda ilaç kurulu saltanatı
banner376

EL-SEN yolsuzluk iddialarını protesto edecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), bugün saat 10.00’da Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde eylem yapacak.

05 Nisan 2021 Pazartesi 09:40
EL-SEN yolsuzluk iddialarını protesto edecek
banner337

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, sendikanın iptal edilen Akaryakıt İhalesi ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek)  yolsuzluk iddialarını protesto etmek için eylem yapacaklarını duyurmuştu.

banner341
Özkıraç, daha önce yaptığı açıklamalarda, sendikanın bugün sabah saat 10.00’dan itibaren eylemlerini başlatarak, “sokakları inleteceklerini” kaydetmişti.

Kubilay Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın her fırsatta Kıb-Tek’te “vurgun” olduğunu iddia ettiğini savunarak, bu konuda tüm çalışanları zan altında bırakmanın ötesinde tek bir adım atılmadığını, aksine Akaryakıt İhalesi’nin iptal edilerek, tarihin en büyük şaibesinin altına imza atıldığını ileri sürmüştü.

banner360
Son Güncelleme: 05.04.2021 09:41
Anahtar Kelimeler:
Kıbtek YolsuzlukKubilay ÖzkıraçElsen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UKÜ’de yapay zeka sistemlerinin eczacılık alanında uygulamaları irdelendi
UKÜ’de yapay zeka sistemlerinin eczacılık alanında uygulamaları irdelendi
Özyanıklar, şiir kitabının tüm gelirini Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışladı
Özyanıklar, şiir kitabının tüm gelirini Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışladı
“Resmi İstatistik Program Taslağı” hakkında bilgilendirme toplantıları yapılıyor
“Resmi İstatistik Program Taslağı” hakkında bilgilendirme toplantıları yapılıyor
Kemal Saraçoğlu Vakfı’na verilen örnekler iki hastaya umut oldu
Kemal Saraçoğlu Vakfı’na verilen örnekler iki hastaya umut oldu
Emekli amirallerden 6'sı İstanbul'da gözaltına alındı
Emekli amirallerden 6'sı İstanbul'da gözaltına alındı
Bağımsızlık İttifakı Anastasiadis’i kınadı
Bağımsızlık İttifakı Anastasiadis’i kınadı
Grevlerle haftaya başladık
Grevlerle haftaya başladık
Salgınla mücadelede son durum
Salgınla mücadelede son durum
KIB-TEK'ten duyuru
KIB-TEK'ten duyuru
Girne Kaymakamlığı'ndan duyuru
Girne Kaymakamlığı'ndan duyuru

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim