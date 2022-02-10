banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İş insanı Halil Falyalı Kumyalı’da son yolculuğuna uğurlandı
Falyalı son yolculuğuna uğurlandı
Özge Taşker Falyalı'dan duygusal paylaşım...
Özge Taşker Falyalı'dan duygusal paylaşım...
Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlanıyor
Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlanıyor
Yangında 1 kişi hayatını kaybetti!
Yangında 1 kişi hayatını kaybetti!
Yağış miktarları…
En çok yağış nereye düştü?
banner404

El-Sen: “yap işlet’ veya ‘yap-işlet–devret’ modelleri tamamen Kıb-Tek’in özelleştirilmesine yönelik açıklamalardır”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) ilişkin basında yer alan açıklamalarına eleştirerek, bu açıklamaları “kurumda yaşanan sorunları erteleyip Kıb-Tek’i elden çıkarmaya yönelik” olarak nitelendirdi.

10 Şubat 2022 Perşembe 13:45
El-Sen: “yap işlet’ veya ‘yap-işlet–devret’ modelleri tamamen Kıb-Tek’in özelleştirilmesine yönelik açıklamalardır”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) ilişkin basında yer alan açıklamalarına eleştirerek, bu açıklamaları “kurumda yaşanan sorunları erteleyip Kıb-Tek’i elden çıkarmaya yönelik” olarak nitelendirdi.

El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç tarafından yapılan yazılı açıklamada, “‘Yap İşlet’ veya ‘Yap-İşlet–Devret’ modelleri tamamen KIB-TEK’in özelleştirilmesine yönelik açıklamalardır. El-Sen, bu tür açıklamaları kabul edemez ve şiddetle reddetmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Tamamen Ankara hükümetinin dayatmaları ile Kıb-Tek ile ilgili geliştirilen üretimin ve dağıtımın özelleştirilmesi senaryoları ülkemizi karanlığa ve kaosa sürükleyecektir. TC’nin dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sonrası geldiği nokta ortadadır. Bu nedenle her türlü özelleştirmeye karşı duracağız.”

EL-SEN’DEN HÜKÜMETE 11 MADDELİK ÖNERİ

“Kısa, orta ve uzun vadede Kıb-Tek’in ihtiyacı olan yatırımların bir plan ve program çerçevesinde gerekli adımların atılması” talebini yineleyen Sendika, bu konudaki önerilerini de bir kez daha kamuoyu ile paylaştı.

El-Sen’in 11 madde altında topladığı öneriler şöyle:

“1-Kıb-Tek Yönetim Kurulu tamamen liyakat sahibi ve uzman kişilerden oluşturulmalı.

2-Üretim kapasitemizi bir plan ve program çerçevesinde artırmak için gerekli kararlar alınmalı.

banner341
3-Derhal bir Enerji Fonu oluşturulmalı.

4-Elektrikte fiyat ayarlaması gerçekleştirilmeli.

5-İhale Komisyonunda bekletilen Dizel Jeneratör İhalesi sonuçlandırılmalı.

6-Halka daha iyi hizmet verebilmek için araç, gereç ve malzeme ihtiyacı giderilmeli.

7-Acil ihtiyaç duyulan sayaç ihalesi sonuçlandırılmalı.

8-Meclis’teki Kıb-Tek yasası hayata geçirilmeli.

9-Hizmetlerinin daha verimli, daha sağlıklı yürütülmesi için ihtiyaç duyulan gerekli istihdamlar yapılmalı.

10-Aksa ile yapılan sözleşme revize edilmeli.

11-Büyük sermaye gruplarına verilen teşvikler kaldırılmalı.”

banner360
Son Güncelleme: 10.02.2022 15:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evinde rahatsızlanan kişi yaşamını yitirdi
Evinde rahatsızlanan kişi yaşamını yitirdi
Özeralp: Bugüne kadar 83 Kıbrıslı Türk donör ilik/kök hücre bağışında bulundu
Özeralp: Bugüne kadar 83 Kıbrıslı Türk donör ilik/kök hücre bağışında bulundu
Ahmet Aziz Altay hayatını kaybetti
Ahmet Aziz Altay hayatını kaybetti
İş insanı Halil Falyalı Kumyalı’da son yolculuğuna uğurlandı
İş insanı Halil Falyalı Kumyalı’da son yolculuğuna uğurlandı
Özge Taşker Falyalı'dan duygusal paylaşım...
Özge Taşker Falyalı'dan duygusal paylaşım...
Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlanıyor
Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlanıyor
Yangında 1 kişi hayatını kaybetti!
Yangında 1 kişi hayatını kaybetti!
CTP: “Federasyon, Kıbrıs’ta çözümün adıdır, mümkün olandır, uzlaşı alanıdır”
CTP: “Federasyon, Kıbrıs’ta çözümün adıdır, mümkün olandır, uzlaşı alanıdır”
Arkın Palm Beach Hotel & Casino çalışanları seslerini duyurmak istiyor
Arkın Palm Beach Hotel & Casino çalışanları seslerini duyurmak istiyor
Yağış miktarları…
Yağış miktarları…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim