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EL-SEN yakıt alımı için hazırlatılan şartnamenin kurumu töhmet altında bırakacağını savundu

17 Şubat 2021 Çarşamba 18:30
EL-SEN yakıt alımı için hazırlatılan şartnamenin kurumu töhmet altında bırakacağını savundu
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“KARA PARA AKLAMAYA OLANAK SAĞLANMAMASI İÇİN ÇIKARILAN BAZI MADDELER TEKRARDAN ŞARTNEMEYE EKLENDİ”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), yakıt alımı için hazırlatılan ihale dosyasının Kıb-Tek’i töhmet altında bırakacak nitelikte olduğunu savundu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın bir ay kadar önce, Merkezi İhale Komisyonundan akaryakıt tedariki için ihalenin iptalini istediği, akabinde ise aylık akaryakıt alımı için dosya hazırlattığı anımsatılarak, akaryakıt alımı için niye yıllık yerine aylık ihaleye çıkılmak istendiğinin açıklanması çağrısında bulunuldu.

Kara para aklanmasına engel olsun diye yıllar önce şartnamelerden çıkarılan bazı maddelerin yeniden şartnameye dahil edildiği savunulan açıklamada, “Yükün konşimonto ve manifesto evraklarının orijinalini isteniyor. Yıllardır bu sistem kaldırıldı. Niye mi? Çok basit kara para aklama ve ambargolu ülkelerden ticareti önlemek için” denildi.

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Açıklamada, “Yine bazı çevrelerin parmağı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Azeriler ile her konuda temasları olduğu söyleniyor. Bu tür yakıt alım satımlarında Azeriler’in piyasalarda korkunç kötü isimleri olduğu bilinmekte, araştırmalarımıza göre firmaların isimleri 2-3 senede bir değişiyor veya yine kendi aralarında ortaklarını değiştiriyorlar ki izleri yok etsinler” ifadelerine yer verildi.

Eski şartnameye göre, kara para aklama olmasın diye, alım satımların bankalar üzerinden yapıldığı, ödemelerin orijinal evrakların bankalara teslim edilmesinden sonra yapıldığı belirtilen açıklamada, ödemenin geminin boşaltmaya başlamasından sonra yapıldığı da kaydedilerek, “Bu durumda, orijinal evrakları isteme hakkı yok, bunu istemek illegal kanunsuz işlere girer” denildi.

Açıklamada, “Biz, EL-SEN olarak bu kadar düşüncesizce hazırlanan bir yakıt şartnamesi görmedik. Bu yanlış uygulamalara dur diyecek Hükümet Ortakları ve Muhalefet yok mu? Kıb-Tek’i böyle kirli oyunlara alet etmeye çalışanları kınıyoruz" ifadelerine de yer verildi.

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Son Güncelleme: 17.02.2021 19:19
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