EL-SEN: “Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 8 milyon TL elektrik borcu var”

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na halihazırda 8 milyon TL borcu bulunduğunu belirterek, ödenmediği taktirde gereğinin yapılacağını kaydetti.

Özkıraç, yaklaşık bir ay önce bu borç nedeniyle elektriği kesilen Vakıflar’ın yasa dışı şekilde kaçak elektrik bağlattığını öne sürdü.

Tüm vatandaşlar gibi Vakıflar İdaresi’nin de borcunu ödemek zorunda olduğunu vurgulayan Özkıraç, Genel Müdür İbrahim Benter’e yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini tavsiye etti.