Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), turizm emekçilerine destek belirterek, yetkilileri turizm emekçilerinin sesini duymaya çağırdı.
El-Sen, turizm emekçilerine destek belirtti
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), turizm emekçilerine destek belirterek, yetkilileri turizm emekçilerinin sesini duymaya çağırdı.
06 Nisan 2021 Salı 18:15
El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, “Bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin, Turizm emekçilerinin feryatlarını duymasını umut ediyoruz. Tüm emekçilerle birlikte dayanışmamızı yükseltmek ve bu mücadeleyi birlikte yürütmenin zamanıdır” ifadelerini kullandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.