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El-Sen, turizm emekçilerine destek belirtti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), turizm emekçilerine destek belirterek, yetkilileri turizm emekçilerinin sesini duymaya çağırdı.

06 Nisan 2021 Salı 18:15
El-Sen, turizm emekçilerine destek belirtti
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El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, “Bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin, Turizm emekçilerinin feryatlarını duymasını umut ediyoruz. Tüm emekçilerle birlikte dayanışmamızı yükseltmek ve bu mücadeleyi birlikte yürütmenin zamanıdır” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 06.04.2021 18:27
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