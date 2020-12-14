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EL-SEN: "Tepkimiz çok sert olacak"

EL-SEN, gece yarısı itibariyle KIB-TEK’in tüm şubelerinde greve gitti. Sendika Yönetim Kurulu’nun bugün saat 13.30’da olağanüstü toplantı kararı aldığı belirtildi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 09:54
EL-SEN: "Tepkimiz çok sert olacak"
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), gece yarısı itibariyle KIB-TEK’in tüm şubelerinde greve gitti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na güvenlik hizmeti veren güvenlik şirketinin, tesis ambarlarında görevli olan bekçileri son günlerde taciz etmeye başlaması nedeniyle EL-SEN’in grev kararı aldığı öğrenildi.

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Sendika Yönetim Kurulu’nun bugün saat 13.30’da olağanüstü toplantı kararı aldığı belirtildi.

EL-SEN, kurumun güvenlik elemanına değil; teknisyen, mühendis ve işçiye ihtiyacı olduğunu savunuyor.

EL-SEN’in resmi sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada, “Tacizler ve baskılar devam ettiği takdirde gerek şirkete gerekse de arkasında duran herkese tepkimiz çok sert olacaktır” ifadelerine yer verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Elsenşok Grev
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