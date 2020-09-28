banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1121
ALTIN
470.211
DOLAR
7.8104
STERLİN
10.1094
EURO
9.1161
Rotasyona girelim tam maaş alalım, öylemi!
Rotasyona girelim tam maaş alalım,...
Hukuksuzluğun mazereti olmaz Tolga Atakan
Hukuksuzluğun mazereti olmaz Tolga Atakan
Seçimden önce PCR testi yapılmalı
Seçimden önce PCR testi yapılmalı
İki yüzlülükler tavan yaparsa
İki yüzlülükler tavan yaparsa
banner376

EL-SEN Teknecik'te eylem yapacak

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), yarın Teknecik Elektrik Santrali önünde eylem yapacağını bildirdi.

28 Eylül 2020 Pazartesi 14:48
EL-SEN Teknecik'te eylem yapacak
banner337
banner351

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), yarın Teknecik Elektrik Santrali önünde eylem yapacağını bildirdi.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç’ın verdiği bilgiye göre, saat 10.00’da gerçekleştirilecek eyleme Sendikal Platform da destek verecek.                 

banner341
Özkıraç, Teknecik Elektrik Santrali’nde sekiz dizel jenaratör olmasına rağmen şu anda dört tanesinin hizmet verdiğini bildirdi.

Kıb-Tek’in bağlı olduğu Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun arızalı jenaratörlerin tamiri konusunda adım atmadığını savunan Özkıraç, şunları kaydetti:

“Bu jenaratörlerin Kıb-Tek’e kaybı 70 MW’tır. Daha acil ve önemlisi ise şu anda çalışan dört jenarötün de gerekli bakım ve onarımları yapılmadığı için her an devre dışı kalma riskleri vardır. Bu sebepten ötürü yarın sabah 10.00’da Teknecik Elektrik Santrali önünde eylem gerçekleştireceğiz. Sendikal Platform da gerçekleştieceğimiz eyleme destek verecektir.”

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (ELSEN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDP'den Anayasa değişikliği için kampanya "YETMEZ AMA EVET"
YDP'den Anayasa değişikliği için kampanya "YETMEZ AMA EVET"
Özyiğit:" Yükseköğrenimde yüz yüze eğitim için gereken yapılmalı"
Özyiğit:" Yükseköğrenimde yüz yüze eğitim için gereken yapılmalı"
Erhürman: Cumhurbaşkanı sporun da gailesini çekmeli!
Erhürman: Cumhurbaşkanı sporun da gailesini çekmeli!
YOL ÇALIŞMASI DUYURU!
YOL ÇALIŞMASI DUYURU!
Bir haftada 58 kaza, 33 yaralı
Bir haftada 58 kaza, 33 yaralı
Amansız Hastalığa yenik düştü
Amansız Hastalığa yenik düştü
Denktaş: “Sağlıkta müşterek bir çalışma içerisine girilemedi”
Denktaş: “Sağlıkta müşterek bir çalışma içerisine girilemedi”
Su temin projesinin onarımında sona gelindi
Su temin projesinin onarımında sona gelindi
ABD Başkanlık Seçimleri: Anketlerde hangi aday önde görünüyor?
ABD Başkanlık Seçimleri: Anketlerde hangi aday önde görünüyor?
Aytuğ Türkkan’dan şok istifa kararı
Aytuğ Türkkan’dan şok istifa kararı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim