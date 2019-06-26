El-Sen, Teknecik Santrali'ne bir an önce filtre takılmasını talep etti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Teknecik Elektrik Santrali bacasına bir an önce filtre takılmasını talep etti.
“Aynı şekilde siz yükümlülüğünüzü yerine getirmediğiniz sürece, AKSA’nın üretim yaptığı ve santralinin bacasında filtre bulunmadığı yere de yaptırımda bulunamazsınız” diyen Özkıraç, başta Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy olmak üzere hükümetten bir an önce Teknecik Elektrik Santrali’ne, ardından da Kalecik Elektrik Santrali’ne filtre takılmasını sağlamasını talep etti.
“Bu bir insanlık görevidir. Biz üretirken zehirlenmek ve zehirlemek istemiyoruz” diyen Özkıraç, “Tek istediğimiz hükümetin yasaları ve kuralları işleterek bu çevre felaketine bir son vermesidir. En önemlisi de insanlarımızı zehirlenmekten kurtarmasıdır” ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 26.06.2019 12:14