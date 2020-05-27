El Sen: “Sendikamız Kıb-Tek'in güvencesi; kurumu yatırım yaptırarak yaşatacağız, özerk bir yapıya kavuşturacağız”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) , sendikalarının KIB-TEK'in güvencesi olduğunu kaydetti ve kurumu yatırım yaptırarak yaşatacaklarını, özerk bir yapıya kavuşturacaklarını belirtti.
Sendika Başkanı Kubilay Özkıraç yazılı açıklamasında, “Hedefimize yürüdüğümüz bu yolda önümüze çıkan her kim olursa olsun karşısında bizi bulacaktır. Dilene dilene değil, direne direne kazanacağız” dedi.
Özkıraç, “Bu madde ile birileri KIB-TEK'e yatırım yapılmasını engelleyerek enterkonnekte üzerinden süreci oyalamayı ve bu toplumu AKSA'ya mahkum etmeyi hedefliyorsa lastiği patlamış bir arabayı duvara sürüyorlar demektir” ifadelerini kullandı.