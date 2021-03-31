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El-Sen Pazartesi gününden itibaren eylem başlatıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Pazartesi gününden itibaren eylemler başlatacaklarını açıkladı.

31 Mart 2021 Çarşamba 16:45
El-Sen Pazartesi gününden itibaren eylem başlatıyor
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Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın, Akaryakıt İhalesi’ni iptal ettirmesinin akıl tutulmasıyla açıklanabilecek kadar masum bir adım olmadığını ileri sürerek, Arıklı’nın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu (Kıb-Tek) yok etmek için görevlendirilmiş bir memur olduğunu iddia etti.

Arıklı’nın göreve geldiği günden beri Kıb-Tek’e saldırdığını savunan Özkıraç, “Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ekonomik protokolden sonra ‘Benim içerikten haberim yok’ açıklamasında bulunmuştu. Sadece bu durum bile başlı başına Arıklı’nın tek derdinin Kıb-Tek’i peşkeş çekmek olduğunu göstermektedir” iddiasında bulundu.

Bakan Arıklı’nın müsteşarı ile her fırsatta Kıb-Tek’te “vurgun” olduğunu iddia ettiğini savunan Özkıraç, bu konuda tüm çalışanları zan altında bırakmanın ötesinde tek bir adım atılmadığını, aksine Akaryakıt İhalesi’nin iptal edilerek, tarihin en büyük şaibesinin altına imza atıldığını ileri sürdü.

“Tek bir belgeye ve fizibilite çalışmasına sahip olmadan ‘TPIC bize uygun fiyata yakıt getirecek’ iddiasında bulunan Arıklı, aynı firma en ucuz fiyata akaryakıtı getirecekse ihaleye neden katılmadığını açıklayamıyor” ifadelerini kullanan Özkıraç, bunun sebebinin yıllardır bahse konu şirketin her girdiği ihalede en yüksek teklifi veren firma olması olduğunu savundu.

“En ilginç olanı da, ihaleye girmeden, yani diğer firmaların tekliflerini görmeden TPIC’in yakıtı en uygun fiyata getireceğini iddia etmesidir” diyen Özkıraç, bunun kafalarda soru işaretleri yarattığını ileri sürdü.

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Özkıraç, Pazartesi günü sabah saat 10.00’dan itibaren eylemler başlatarak, sokakları inleteceklerini kaydetti.

                                                                                    

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Son Güncelleme: 31.03.2021 17:19
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