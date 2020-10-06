EL-SEN: “Mücadelemiz artarak devam edecek”

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun sendikayı hedef aldığını ve sendikaya dava açtığını ifade ederek, davanın yarın görüşüleceğini ifade etti.

Özkıraç, “Elektrik çalan bir insanın, toplumun malı olan bir kurumu yaşatmak için mücadele veren bir sendikayı dava ettiğini” ifade ederek, şöyle devam etti:



“Biz sendika olarak toplumumuzun en alt kesimi ile en üst kesimi arasında eşitliği sağlamak için yola çıktık. Tek hedefimiz adaletin sağlanması, Kıb-Tek’e borcu olan herkesin eşitlik ilkesi içerisinde görevini yerine getirmesi ve ekmek yedeğimiz kurumumuzu yaşatıp halkımıza daha ucuz elektrik üretebilmektir. Bu bağlamda borcu olan tüm yerlere olduğu gibi Büyükkonuk Belediyesi’ne de aynı uygulamayı yaptık ve borcu yüzünden elektriğini kestik. İlgili belediyenin başkanı olan Ahmet Sennaroğlu ise bölge halkından topladığı parayla belediyenin borcunu ödemek yerine sendikamızı hedef almış, bu yetmezmiş gibi belediyeye ait binalara kaçak elektrik çekmiştir. Yasaları ayaklar altına alan bu zat bize dava açmış ve bu dava 7 Ekim Çarşamba günü görüşülecektir. Yargımıza saygımız sonsuzdur. Vereceği her karar karşısında da boynumuz kıldan incedir. Ancak en büyük yargı toplumun vicdanıdır. Mücadelemiz toplumun vicdanında haklı bulunmuştur. O nedenle mücadelemiz artarak devam edecektir. Korkacak ve geri adım atacak değiliz.”