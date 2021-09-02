El-Sen, Mağusa Türk Genel-İş’in grevine destek belirtti

Özkıraç yazılı açıklamasında, Mağusa Türk Genel-İş’in haklı mücadelesini sonuna kadar desteklediklerini kaydederek “Aylardır sorunlarına çözüm üretilmeyen Mağusa Belediyesi emekçilerin ortaya koyduğu direnişin mutlaka kazanılacağını ve kaybedenin emek karşıtı anlayışın olacağından hiç bir şüphemiz yoktur. Mağusa Belediyesi emekçilerinin ortaya koyduğu direnişi EL-SEN olarak selamlıyor ve dayanışmamızı belirtiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası, çalışanların maaş, ek mesai ve sendikal haklarını zamanında alamadıkları gerekçesiyle bu sabah 08.00’den itibaren süresiz greve gitmişti.