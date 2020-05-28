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EL-SEN: “Kurumu özerk bir yapıya kavuşturacağız”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) , sendikalarının KIB-TEK'in güvencesi olduğunu kaydetti ve kurumu yatırım yaptırarak yaşatacaklarını, özerk bir yapıya kavuşturacaklarını belirtti.

28 Mayıs 2020 Perşembe 05:00
EL-SEN: “Kurumu özerk bir yapıya kavuşturacağız”
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Sendika Başkanı Kubilay Özkıraç yazılı açıklamasında, “Hedefimize yürüdüğümüz bu yolda önümüze çıkan her kim olursa olsun karşısında bizi bulacaktır. Dilene dilene değil, direne direne kazanacağız” dedi.
KKTC ile TC Hükümetleri arasında imzalanan, ama hiç kimsenin haberi olmadığını ileri sürdüğü protokolün bir kısmını basından takip ettiklerini belirten Özkıraç, her protokolde olduğu gibi bu protokolde de enerji konusuna yer verildiğini ve  10 yıl önce "enterkonnekte olunacak" maddesinin yerine yeni imzalanan anlaşmada "enterkonnekte çalışmalarına devam edilecek" denildiğini ifade etti.

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Özkıraç, “Bu madde ile birileri KIB-TEK'e yatırım yapılmasını engelleyerek enterkonnekte üzerinden süreci oyalamayı ve bu toplumu AKSA'ya mahkum etmeyi hedefliyorsa lastiği patlamış bir arabayı duvara sürüyorlar demektir” ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 27.05.2020 21:59
Anahtar Kelimeler:
KIBTEKElsen
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