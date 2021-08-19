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EL-SEN, KIB-TEK’in zarara uğradığını savundu

EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç yazılı açıklama yaptı..

19 Ağustos 2021 Perşembe 12:00
EL-SEN, KIB-TEK’in zarara uğradığını savundu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, “ihalesiz” akaryakıt alımının Kurum’da 600 bin Dolar civarında zarara neden olduğunu savundu. Hükümeti “yasa tanımazlıkla” suçlayan Özkıraç, bugün saat 14:30’da Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP) ile bir toplantı gerçekleştirerek radikal kararlar alacaklarını belirtti.

EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, 8 aydır ihalesiz bir şekilde akaryakıt alındığını, bunun kurumu büyük zarara uğrattığını, halkın ve çalışanların sağlığının hiçe sayıldığını öne sürerek, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda tarihin en şaibeli ve karanlık sürecinden geçmekteyiz” dedi.

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Kurumun dilenci konumuna sokulduğunu ileri süren ve tankerlerle yakıt taşınmasını eleştiren Özkıraç, 2021 yılında yakıt eksikliği yüzünden elektrik enerjisinin kesilmesini “hükümetin beceriksizliği” olarak değerlendirdi.

Özkıraç, “Asgari ücretin olduğu yerde saydığı, çalışanların alım gücünün dibe vurduğu, esnafın kepenk kapatmak noktasına geldiği ve ülkenin ekonomik olarak çöktüğü bu süreçte, akaryakıt ihalesinde ton başına verilen rakamın en az 15 dolar üzerinde alım yapılması en hafif deyimle halkın cebinden çalmaktır. Sadece 36 bin tonda bu yasadışı ve ihalesiz alımın kuruma zararı yaklaşık 600 bin dolar civarındadır. Merkezi hükümetin bu yasa tanımazlığı karşısında tüm halkımızı birlikte mücadeleye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün saat 14:30’da EL-SEN’in de parçası olduğu Bu Memleket Bizim Platformu ile bir toplantı gerçekleştirerek radikal kararlar alacaklarını ifade eden Özkıraç, “Bu karanlığı aydınlığa taşımak için mücadeleyi yükseltiyoruz. Bu toplantı sonrası artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını sizlere garanti ediyoruz. Gücümüzün sizlerin desteği olduğu bilinciyle bu şaibeli düzeni ortadan kaldıracağımızı kamuoyunun önünde ilan ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Son Güncelleme: 19.08.2021 12:10
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