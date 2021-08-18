EL-SEN: “Kesintileri devam edecek”

EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, “Sendikamızın ısrarla yatırım yapılması için vermiş olduğu mücadeleye rağmen hükümetin ve yönetenlerin yatırım yapmaktan kaçınması nedeniyle ülkemizde enerji açığı had safhaya ulaşmıştır” dedi.

Güney Kıbrıs’ın da enerji vermeyecek olması nedeniyle ülkede kesintilerin devam edeceğini belirten Özkıraç, “Üretim yetersizliği nedeniyle toplumu elektriğe muhtaç edenleri kınıyoruz” ifadelerini kullandı.



Özkıraç açıklamasında, “Güney’ den gelen 50 MW enerjinin kesilmesi ile birlikte enerji açığı giderek büyümektedir. Ayrıca kullandığı enerjinin parasını ödemeyen devlet daireleri, belediyeler ve diğer kuruluşların elektriklerini de kesmeye başladığımızı kamuoyuna duyururuz. Toplumu da artık bu mücadelede saf tutmamasının zamanının geldiğini de ısrarla vurguluyoruz” ifadelerine yer verdi.

