EL-SEN İskele’de bir günlük uyarı grevi yapacak

EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç’ın verdiği bilgiye göre, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda bugün İskele Bölge Amirliği Tesis Şubesinde 12.30’dan yarın saat 12.30’a kadar bir günlük uyarı grevi yapacak.



