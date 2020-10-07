EL-SEN İskele’de bir günlük uyarı grevi yapacak

EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç’ın verdiği bilgiye göre, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda bugün İskele Bölge Amirliği Tesis Şubesinde 12.30’dan yarın saat 12.30’a kadar bir günlük uyarı grevi yapacak.
07 Ekim 2020 Çarşamba 11:58
EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç’ın verdiği bilgiye göre, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda bugün İskele Bölge Amirliği Tesis Şubesinde 12.30’dan yarın saat 12.30’a kadar bir günlük uyarı grevi yapacak.
Son Güncelleme: 07.10.2020 12:13