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EL-SEN İskele’de bir günlük uyarı grevi yapacak

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), bugün 12.30’dan yarın saat 12.30’a kadar İskele’de bir günlük uyarı grevi yapacak.

07 Ekim 2020 Çarşamba 11:58
EL-SEN İskele’de bir günlük uyarı grevi yapacak
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EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç’ın verdiği bilgiye göre, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda bugün İskele Bölge Amirliği Tesis Şubesinde 12.30’dan yarın saat 12.30’a kadar bir günlük uyarı grevi yapacak.

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Son Güncelleme: 07.10.2020 12:13
Anahtar Kelimeler:
ELSEN Iskele Grev
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